Dünya Kupası'nın eşiğinde bir gece… Ve belki de yıllardır hasret kaldığımız o büyük sahneye açılan son kapı!. Türkiye, zorlu bir yolculuğun ardından artık son virajda. Kaldı bir maç! Karşısında ise hafife alınması mümkün olmayan, aksine her geçen gün daha da kimlik kazanan bir rakip: Kosova. Romanya karşısında alınan galibiyet kuşkusuz çok değerliydi. Ancak o maç bize sadece bir zafer değil, aynı zamanda önemli dersler de verdi. Hücumda üretkenlik zaman zaman sekteye uğrarken, savunmada verilen açıklar dikkat çekiciydi. 1-Bitiricilik ve son pas zayıftı. Çok orta yaptık (22 orta) ama isabetli olan sadece 2 taneydi. 2-Forvet hattında (Kerem, Kenan, Barış Alper vs.) yeterince hareketlilik ve derinlik yoktu. 3-Romanya savunmayı iyi oturttu, biz de acele etmeden ama yaratıcı olmadan oynadık. 4-Arda Güler ve Ferdi'nin bireysel kalitesi maçı kurtardı. Onlar olmasa 0-0 bitebilirdi.

BU TABLO KOSOVA'DA ASLA YETERLİ OLMAZ!

Böyle bir tabloyu Kosova karşısında tekrar etmek, ağır sonuçlar doğurabilir. Çünkü Kosova artık eski Kosova değil. Slovakya maçında izlediğimiz tablo netti: Korkusuz, fizik gücü yüksek, tempolu ve ne olursa olsun oyunun içinde kalan bir takım. Özellikle önde kurdukları baskı ve hızlı geçiş hücumları, modern futbolun en etkili silahlarından biri. Üstelik bunu büyük-küçük ayrımı yapmadan, öz güvenle uyguluyorlar. İşte bu yüzden bu maç bir yetenek sınavından çok, bir akıl ve disiplin sınavı olacak. Türkiye'nin bu karşılaşmada en büyük ihtiyacı "sabır". Deplasman atmosferi, ateşli tribünler ve maçın yüksek tansiyonu Kosova'nın en büyük kozları olacak.

DÜNYA KUPASI ŞİFRESİ: ZİHİNSEL DAYANIKLILIK

İlk dakikalarda oyunun kontrolünü kaybetmek, rakibin istediği kaos ortamını yaratır. Oysa Türkiye'nin yapması gereken tam tersi: Tempoyu düşürmek, topa sahip olmak ve doğru anı beklemek. Bu noktada teknik direktör Montella'nın tercihleri belirleyici olacak. Özellikle geçiş savunmasında yapılacak en küçük hata bile kalemizde büyük tehlikelere dönüşebilir. Beklerin dengeli çıkması, orta sahada pozisyon disiplininin korunması ve takım boyunun kopmaması hayati önem taşıyor. Maçın kırılma anı ise büyük ölçüde ilk gol olacak. Türkiye öne geçerse oyun kontrol altına alınabilir. Ancak Kosova'nın skor avantajını yakalaması durumunda, hem fizik güç hem de taraftar desteği devreye girecek ve işimiz ciddi anlamda zorlaşacak. Sonuç olarak bu maç, futbol kalitesinden çok zihinsel dayanıklılıkla kazanılacak. Türkiye kağıt üzerinde daha yetenekli olabilir, ancak sahada kazanan taraf; sabreden, disiplinli kalan ve duygularını kontrol edebilen ekip olacak. Bu son viraj. Ya tarih yazacağız ya da "bir dahaki sefere" diyeceğiz. Ben inanıyorum ki bu sefer yazacağız. Aksini düşünmek bile istemiyorum!