F.Bahçe'de seçim atmosferi ısınıyor. Daha geçen hafta önce iş insanı ve TFF Eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, güçlü projeler ve ciddi ekonomik vaatlerle başkanlığa hazırlanıyordu. Hatta camianın önemli bir bölümü, Aydınlar'ın maddi gücü ve vizyonuyla yarışın en güçlü isimlerinden biri olacağını düşünüyordu. Ancak bu makam, aynı zamanda büyük bir psikolojik mücadeleyi de beraberinde getiriyor. Özellikle 3 Temmuz sürecinin yeniden gündeme taşınması ve Aydınlar'a yönelik yoğun eleştiriler, hatta özel telefonuna kadar ulaşan çirkin mesajlar, sürecin seyrini değiştirdi.

YILDIRIM HEYECAN GETİRDİ

Sonunda Aydınlar yaptığı açıklamayla aday olmayacağını duyurdu. Ki doğru da yaptı! Bu geri çekiliş tamamen vazgeçmek mi, yoksa ilerisi için bir hazırlık mı bilinmez. Tam bu gelişmenin ardından sahneye bir kez daha Aziz Yıldırım çıktı. Tecrübeli başkan, "Ben bu yarışta varım. Çocuklar ve kızım için adayım" diyerek adeta camiaya güçlü bir dönüş mesajı verdi. Yıldırım'ın açıklamalarıyla birlikte tribünlerde, sosyal medyada ve kongre kulislerinde büyük bir hareketlilik başladı. Öyle ki daha seçim yapılmadan, "Yeni başkan belli oldu" yorumları bile yapılmaya başlandı. Ancak burada önemli bir gerçek var: Fenerbahçe seçimleri son düdük çalmadan bitmez. Kongre üyeleri kararını çoğu zaman son 24 saatte verir. Kürsü konuşmaları, projeler, salondaki enerji ve adayların verdiği güven, seçim sonucunu doğrudan etkiler. Bugünden "Kim kazanır?" sorusuna net cevap vermek, futbol maçını ilk yarıda tahmin etmeye benzer. Şu an yapılan yorumların büyük bölümü sadece tahminden ibaret.

HAKAN SAFİ YILDIZ AVINDA

Hakan Safi cephesinde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Camiada konuşulanlara göre; Safi'nin önemli ekonomik projeleri ve yıldız transfer (en az 3 kişi) hedefleri bulunuyor. Teknik direktör konusunda ise dünyaca tanınan yabancı bir isim üzerinde çalışıldığı iddiaları dikkat çekiyor. Bu da seçim yarışının yalnızca isimler üzerinden değil, vizyon üzerinden de şekilleneceğini gösteriyor. Bir diğer aday Barış Göktürk ise tercihini Aziz Yıldırım'dan yana kullandı. Göktürk'ün, Yıldırım yönetiminde başkan yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor. İki ismin ekonomik anlamda ortak hareket edeceği ve kulübe ciddi bir mali destek sağlayacağı da kulislerde yüksek sesle konuşuluyor.

MONTELLA ÇOK GEÇ KALIR!

Bu ikili de teknik adam konusunda çalışma içinde. Aziz Bey için akla gelen ilk isim Aykut Kocaman. Kocaman, 2021'den beri takım çalıştırmadı. Barış Bey çekilmeden önce Montella'yı işaret etmişti. Ama Dünya Kupası var. Sonrası ise F.Bahçe için geç olur! Aslında hangi isim kazanırsa kazansın değişmeyen tek gerçek var: F.Bahçe'nin güçlü bir ekonomik desteğe ihtiyacı olduğu. Sarılacivertli kulübün önünde ciddi mali yükler bulunuyor ve yeni yönetimin kasaya en az 200 milyon Euro'luk bir kaynak koyması gerektiği ifade ediliyor. Bu nedenle seçim sadece bir başkanlık yarışı değil; aynı zamanda ekonomik kurtuluş planı anlamı taşıyor. Elde 21 tane yabancı oyuncu var.

YABANCI KURALI 10+4 OLACAK!

Gelecek sezon 10+4 yabancı kuralı devreye girecek. Gelecek isim, bu kadar fazla yabancı futbolcudan nasıl kurtulacak! Sözleşmeler genelde 2028 ve 2029 tarihinde son buluyor. Maliyeti çok fazla bir kadro. Bakın size bir rakam vereyim. Fenerbahçe bir tane bile futbolcu almasa da aralık sonuna kadar takıma 95 milyon Euro ödemek zorunda. Sonuç itibariyle artık Fenerbahçe taraftarı sadece başarı değil, yeniden umut görmek istiyor. Önümüzdeki günler çok hareketli geçecek. Projeler açıklanacak, transfer vaatleri havada uçuşacak, salonlar dolacak, alkışlar yükselecek. Ama son sözü yine kongre üyeleri söyleyecek. Ve o güne kadar Fenerbahçe'de hiçbir şey kesin değil.