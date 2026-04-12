Bu saatten sonra hiçbir rakip çantada keklik değil ama Kayseri'nin ligde evinde en az puan toplayan takım olmasına, F.Bahçe'nin yarışta hata yapma lüksünün olmadığını eklerseniz toplamından Tedesco'nun takımı erken gol bulursa "rahat kazanır" çıkar… İlk yarısı öyle olmadı ama sonu rahat oldu. Sorun neydi peki? Asensio'nun yokluğunda F.Bahçe orta sahasında merkezi Kante tutarken Guendouzi sol içten ataklara kat-ı lıyor, Kerem de kendini ikinci kulvara atınca oyunun balansı sola yıkılıyordu. Sağda Nene'ye top gitmezken, sırtı dönük oynamayı bilmeyen Cherif de yoktu. İnandığın santrforu ararsın top ayağındayken. İki adam rakip defansı zorladı. Ayağına gelen her topta şutu düşünen Talisca, iyi mücadele etmesine rağmen kalabalıklar içinde kaybolan Kerem... Yüzde 73 topla oynayıp golün sahanın en heybetli kariyere sahip adamı Kante'den gelmesi pek de sürpriz değildi, bu moralle gidildi soyunma odasına. Kayseri hücumda inandırıcı değildi. Evinde 23 maçta 10 gol atabilen bir takım sonuçta… Önce Talisca'nın golü, ardından Nene'nin sıkı pozisyon takibiyle tabela 0-3 olduğunda dakika 62'ydi ve maç orada bitti. Talisca ikinci golüyle skoru belirledi. Trabzon'un takıldığı haftada F.Bahçe şimdiden 2 hafta sonraki derbiye kaç puan geride çıkacağının hesabını yapıyor. O hesap kadar; Asensio'nun ne zaman döneceği, G.Saray'da Osimhen'in ne zaman formasına kavuşacağı da mühim…