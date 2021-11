ERMAN TOROĞLU

Zakkum grubunun güzel bir şarkısı var: 'Her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar…' Bu kısmı biz bu sene Süper Lig için rahatlıkla söyleriz.

Büyükler daha yarı sezon olmadan ufak ufak masadan ayrılıyor, yani şampiyonluktan. G.Saray, 'Takımı gençleştiriyorum' diyor. Marsilya'ya karşı iyi de oynuyor. Fatih Terim'in yerinde olsaydım o kadroyla çıkardım. Ne oldu, ilk yarı kötü bir G.Saray, bu sefer ikinci yarı o kadroya mecbur oldu. Bu daha riskli. İkinci yarı tempo artınca haliyle rakip de artıracak ve sakatlıklar fazla olacak. Çıkarsın alışkın olduğun takım ile neticeyi alırsın, sonra rotasyon yaparsın. Bence tabii… Rezalet bir ilk yarı, iki takım da çok kötü. Bir pozisyon var uzaktan vurulan, Muslera çıkarttı. İkinci yarı G.Saray baskı artırdı, ceza alanına girmeye başladı. Malatya'nın da direnci arttı.

G.Saray arkada boşluk bıraktı ama Malatya'da faydalanacak oyuncu yoktu. Düşünün 14. hafta liderin 36 puanı var, G.Saray 22 oldu. Çıkart 36'dan 22'yi 14 puan yapıyor. Kapanır mı? 3 puanlı sistemde olur ama zor olur.

Malatya'nın da ligde kalması için önce forvet transferi lazım. Bu kadroyla işleri zor. 12 atıp 23 yemişler, yedikleri attıklarının iki katı. Her sene federasyon kıyak yapmaz. Düştüğün halde ligde bırakarak… 1 puan Malatya için bu maçta kazanç. G.Saray için de 2 puan kayıp.

Hakemin G.Saray golündeki iptal kararı bence doğru. Düşünün 90 dakika maç oynanıyor ve maç yazısı için zorlanıyorsunuz. Sumudica her zamanki gibi atıldı. Fatih Terim yine tribünlerde…

Ama dünün en önemli olayı Mustafa Cengiz'in vefatıydı. Düzgün bir insandı, G.Saray için çok şey yaptı. Devletle iyi geçinip çok şeyi halletti. UEFA'yla münasebeti iyi kurdu ama maalesef bazı G.Saraylı isimlere yaranamadı. Adamı Ali Sami Yen'in mezarında omzundan ittiler. Saçma sapan işler yaptı kongre. Mali ibradan geçti, idariden geçemedi.

Bence G.Saray'da iki başkan var ki… Biri Özhan Canaydın diğeri Mustafa Cengiz... Futbol takımı yüzünden vefat ettiler. Çeşitli sebepleri tabii ki vardı. Fakat bu iki başkan da rakiplerden değil G.Saray'ın kendi içinden vurula vurula vefat etti.

İkisi de nur içinde yatsınlar. Yani bu iki başkan karşıdan değil arkadan vuruldular. Camiadaki bazıları tarafından.