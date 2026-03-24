Lucescu, tam bir taktik profesörüdür. Maç öncesi oyuncularına rakiple ilgili mükemmel analizler yapar. Rakip oyuncuların özelliklerini tek tek anlatır. Rakibe göre de her zaman kazanma konusunda özel bir planı vardır. İki örnekle Lucescu'yu anlatacağım:

1-Tarih 26 Eylül 2001... Yer Fransa, rakip Nantes… Galatasaray'ın Avrupa'ya devam etmesi için Nantes'ı yenmesi gerekiyor. Çünkü ilk maçta evinde 0-0 berabere kalmıştı. Yine Lucescu maç öncesi ilginç bir açıklama yaptı ve "Bugün hamle oyuncusu olarak Sergen Yalçın'ı kullanacağım. Maçı biz kazanacağız ve golü de Sergen atacak" dedi. Aynen söylediği gibi öyle oldu. Galatasaray mücadeleyi 1-0 kazandı ve golü de 56. dakikada oyuna giren Sergen attı.

2-Tarih 20 Şubat 2002... Yer Anfield Road, rakip Liverpool… O günkü İngiliz takımında Steven Gerrard, Heskey, Michael Owen, Riise gibi yıldızlar oynuyordu. Maçtan önce Galatasaray'ın kaldığı otelde bir araya geldiğimiz Lucescu bana şöyle söyledi: "0-0'a oynayacağız. Tek forvet Ümit Karan çapraz koşularla rahatsızlık yaratacak, kompakt futbol sergileyeceğiz, topu rakibe bırakacağız. Elimizde dünyanın sayılı kalecilerinden olan çizgi kalecisi Mondragon en büyük silahımız olacak." Lucescu'nun dediği çıktı, Ümit Karan çapraz koşularla Liverpool'un savunmasının dengesini bozdu, Mondragon da yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti ve Galatasaray karşılaşmayı 0- 0 bitirdi.

Özetle; Romanya kadro kalitesi olarak bizim takımın belki çok gerisinde. Ancak Galatasaray'dan verdiğim iki örnekte de kiralık oyuncuların fazlasıyla yer aldığı kadrolarla ve taktiklerle başarılı olmuştu. Romanya maçı çantada keklik değil. Montella tam bir taktik profesörü olan Lucescu'ya karşı oynayacak. Taktiği kim sahada doğru uygularsa zafere o ulaşacak.