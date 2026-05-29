Avrupa’nın dört bir yanında şampiyonluk kutlamaları devam edecek. Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire’a başvuru yapıldı! Kabul edilirse Eyfel Kulesi sarı-kırmızı renklere bürünecek, G.Saray logosu dalgalanacak

G.Saray üst üste 4. şampiyonluğunu yaşadı fakat rüzgâr gibi geçti! Kutlamalar kısa mı sürdü? Bu bir doygunluk mu?

G.Saray, 4. şampiyonluktan sonra asla bir doygunluk içine girmedi. Başkan Dursun Özbek gelecek sezon 5'te 5 yapmak ve Avrupa'da daha başarılı olmak için güçlü, etkili ve kaliteli nokta transferler yapacak. Şampiyonluk kutlamaları, bayram sonrası yeniden başlayacak.

Bildiğim kadarıyla başkan Özbek, Brüksel'de kutlamaya katılacak. Sadece Belçika'nın başarılarını kutladığı büyük meydanda 13 Haziran'da G.Saray için büyük bir eğlence düzenlenecek. Bunun için Belçika'daki G.Saray Derneği özel izin aldı. Özbek ve bazı yöneticiler de katılacak. Viyana'daki eğlence ve gösterilerin aynı tarihe denk gelmesi büyük şanssızlık oldu.

G.Saray için Paris'te şampiyonluk şöleni planlanıyor. Fransa G.Saraylılar Derneği Başkanı Ali İnan, Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire'a başvuru yaptı. Eğlenceler arasında Eyfel Kulesi'nin sarı-kırmızı renklere bürünmesi talep edildi. Bu talep kabul edilirse Paris'in sembolü tarihi Eyfel Kulesi G.Saray renkleri ile yanıp sönecek ve G.Saray logosu da yansıtılacak. Eğer izin çıkmazsa belediye başkanının belirleyeceği bir başka önemli meydanda kutlamalar yapılacak.

YERLİ GOLCÜ ŞART!

İcardi'ye yeni teklif yapıldı! Henüz dönüş yok. Bu süreç uzarsa sıkıntı olur mu? Yoksa hemen netleştirmek mi lazım?

İcardi transferi ile başkan Özbek bizzat ilgileniyor. Arjantinli yıldıza 1+1 yıllık sözleşme önerildi. Rakamın yıllık 5 milyon Euro artı bonuslar olduğunu duydum. Kararı İcardi verecek. Suudi Arabistan devreye girer mi bilmem ama Avrupa'dan İcardi'ye, Özbek'in sunduğu sözleşmeye ulaşan bir kulüp olacağını düşünmüyorum. Okan Buruk, İcardi'yi yakından tanıyor. Eğer, sözleşme yapılırsa İcardi sezon başı mutlaka çalışmalara katılmalı, izinler konusunda da özgür bırakılmamalı. Yönetimin, bunları da sözleşmeye koyacağını tahmin ediyorum. G.Saray'ın, İcardi'nin yanı sıra yerli bir santrfora da ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Çünkü G.Saray, şampiyonluklarda bu sezon hariç genellikle hep 3 ya da 4 santrforla oynamıştır.

İCARDİ KALIRSA MURİQİ LÜKS!

Muriqi için G.Saray ve F.Bahçe devrede. Yararlı olur mu?

TFF'nin 10+4 kuralı değişmezse Türk pasaportu olmasına rağmen yabancı statüsündeki Muriqi, G.Saray için lüks olur. İcardi kalırsa forveti 3 yabancıya teslim etmek kadroda Okan hocayı zora sokar. İcardi'de sürpriz yaşanır sözleşme yenilenmezse Muriqi, Türk futbolunu tanıdığı gibi hava topu üstünlüğü ve sol ayaklı golcü olması nedeniyle G.Saray'da iş yapar. Ayrıca geçmişte Rize'den F.Bahçe'ye ağlayarak gitmişti. Hedefinde hep Şampiyonlar Ligi'nde oynamak vardı. G.Saray'ın Devler Ligi'ne direkt gidecek olması transferini kolaylaştırır. Ayrıca Kosovalı yıldız da Devler Ligi ile tanışma fırsatı bulur.

BASKETBOL&VOLEYBOLDA YENİ DÖNEM

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbata aldıktan sonra neler yapmalı? İlk adımları ne olmalı?

Başkan Özbek'in mazbata sonrası ilk icraatı Okan Buruk ile sözleşme uzatmak ve İcardi transferini çözmek olacaktır. Önceden belirlenen bazı yıldızların transferi konusunda bütçeyi oluşturacaktır. Erkek ve kadın basketbol ile voleybolda yapılacak hamleler için daha ciddi bütçeler harcanacak. Sponsorların daha aktif olacağı yeni bir yönetme modelini devreye sokacak başkan Özbek. Bu branşlarda da şampiyonluk kovalayacak kadrolar oluşturulacak. Bence bu adımların temelinde Aslantepe'de yapımına başlanan Olimpik tesislerin etkisi var!