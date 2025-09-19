Galatasaray dün gece ilk 35 dakikada tahminlerimin dışında olumlu bir futbol ortaya koydu. Erken skor avantajı yakaladı. Sonra kontrolü eline aldı. Rakibi bir iki defa geniş alanda yakaladı ama pas tercihlerini yanlış kullandı. Başarılı bir frikik organizasyonunda da rakip gafil avlandı ama Barış net pozisyonu değerlendiremedi. Derken 37. dakika kâbus gibi geldi… Yunus'un büyük hatasıyla çok basit bir beraberlik golü yendi. Kısa sürede genel bir çözülme ve arka arkaya gollerle soyunma odasına iki farklı yenik girildi. Artık işelr çok zordu. Rakip doğal olarak oyunu geride kabul edip ani çıkışlarla farkı artırma düşüncesindeydi. Bunu da iki gol daha başardılar. Çok sevdiğim Okan Buruk kardeşime birçok defa yeri geldikçe vurguladığım ciddi eleştirimi tekrarlamak istiyorum. Rakip, kondisyonu yüksek bir Avrupa takımı. İkinci yarıya risk alarak başlıyorsun ve hazır olmayan İcardi'yi sokuyorsun. Üstelik de bir orta saha çıkarıyorsun. Buna bizim ligde ceza kesemiyorlar ama Avrupa takımları hiç affetmez. Dün geceki gibi... G.Saray'dan kimi beğendin diye sorarsanız Singo derim. Sane ilk golün hazırlayıcısıydı ama fizik gücü çok yetersiz. Sonra da yok oldu gitti! Sonuç olarak benim şöyle bir genel görüşüm var; bizim ligimizin kalitesi çok düşük. Takımların yüzde 80'i çok yetersiz. Galatasaray bu takımlara karşı güle oynaya kazanıyor. Hiçbir direnç ve zorlanmayla karşılaşmıyor. Yürüyen İcardi bile bu haliyle gol atabiliyor. Ama Avrupa kulvarı özellikle Şampiyonlar Ligi işin içere girince cezayı kesiyorlar.