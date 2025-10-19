Galatasaray 3 puanlık müthiş deplasman serisine dün gece bir yenisini daha ekledi. Rotasyon da yapsalar düşük vitesle de oynasalar hiçbir şey değişmiyor. Çünkü ligimizin düşük kalitesine bu kadro fazla geliyor. İlk devreye bakıyorum; Galatasaray etkili bir takım presi yapmıyor. Tempo da yüksek değil. Ama bölüm bölüm pozisyonlar buluyor ve devre sonunda skor avantajını sağlıyor. Bu yarıdaki Başakşehir'in hali tam bir felaket! İkinci devrede Başakşehir gol attı ama VAR kararıyla kritik ofsayta takıldı. Biraz hareketlendiler ve beraberlik golünü buldular. Ama 2 dakika geçmeden Galatasaray tekrar öne geçti. Sonuçta Okan Buruk'un oyuncu değişikliğiyle devam eden dakikalar yine Galatasaray'ın kaçırdıklarına sahne oldu. Gelelim genel görüşlerime; milli maç arasında Sane'nin çalışmış olduğu belliydi. Fizik gücü tam istenen düzeyde olmasa da biraz hareketlenmesi bizim ligimizde iş bitirmeye yeterli oldu. Kaliteli 2 gole imza attı. Ben Sara'yı beğendim. Ayrıca uzun süre yedekliğine rağmen görev alan Kaan Ayhan'ın her zaman profesyonelliğini takdir ederim. Torreira dün gece alıştığımız eforu sarf etmedi. İlkay zaten iyi bir organizatör. Barış Alper her zamanki gibi dağınık ama yıpratıcı lokomotif özelliğini göz ardı etmemek lazım. Başakşehir'in uzun senelerdir en büyük özelliği kolektif yapısıydı. Bu tamamen elden gitmiş durumda. Kısacası alışılmış önemli klaslığını artık kaybetmişler!