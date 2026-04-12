Fenerbahçe deplasmanda Kayseri engelini kolay geçti. İlk 45 dakika 10 kişiyle kapanan rakip karşısında top sürekli Fenerbahçe'deydi. Ama pas trafiğinin yavaş olması nedeniyle etkili değildi. İkinci yarının ortalarında oyundan çıkana kadar Cherif, hareketli olmasına rağmen hiçbir olumlu hareket yapamadı. Nene'nin dar alanda istediği varyasyonları yapmak, yapısına uygun değil. Bir diğer sorun da sakatlıktan çıktıktan sonra fizik açıdan düşüş yaşayan Semedo'nun ofansif girişimlerine hiç başvuramayışıydı. Devre sonuna kadar Talisca'nın 2 şut denemesi var. Biri direkten döndü. Devre sonunda ise Kante'den gelen güzel bir gol... İkinci yarı Kayseri katı savunmayı bırakınca 1-2 tehlike yarattılar ama üst üste iki golle Fenerbahçe maçı bitirdi. Yine Kante ile Guendouzi en çalışkan oyunculardı. Talisca az koşarak iş yapma peşindeydi, 3'üncü denemesinde golü buldu. Tabii bir görüşüm de Fred ile ilgili; geçen hafta Asensio'nun sakatlığıyla derbide oyuna giren Fred, iyi de görev yapmıştı. Ancak Tedesco onu çok geç oyuna aldı. Tedesco'nun dün gece yaptığı en ilginç olay da şuydu: Son değişiklikle Talisca santrfor, Milli Takım'da santrfor oynayan Kerem ise 10 numara pozisyonundaydı. Dün gece yine bir hakem skandalı yaşandı. Ali Yılmaz ve VAR'daki Sarper Barış Saka, müştereken rakibine kafa atan oyuncuyu sahada tuttular. Sonra bu hakemlere nasıl güveneceksin?