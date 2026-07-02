Alman futbolu iflas etti!

Almanya, 2016'dan beri yavaş yavaş düşüyor. Bu sene iflas ettiler. Gruplarda da kötülerdi. Veda etmeleri utanç verici. Fas yabana atılacak bir takım değil, büyük yükselişte. Son Dünya Kupası'nda yarı final oynadı. Her yıl üstüne koyarak ilerliyorlar

Almanya ve Hollanda'nın elenmesi şok etkisi yarattı. Bu iki ülke futbolunun geriye gittiği yorumlarına katılıyor musunuz?

Almanya 2016'dan beri yavaş yavaş düşüş dönemine girdi. Bu sene de Alman futbolu tam olarak iflas etti. Paraguay'a son 32 turunda elenmesi böyle bir ekol için utanç verici. Üstelik gruplarda da kötülerdi. Hollanda'yı ise Almanya'dan ayırıyorum. Onları aynı kefeye koymamak gerek. Çünkü son Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynadılar. Bu turnuvada elendikleri takım Fas, hiç de yabana atılacak bir takım değil. Üstelik Hollanda, Fas'a penaltılarla elendi.





Kuzey Afrika'da Fas futbolu realitesi var. Büyük bir yükseliş gösteriyor. Son 16'ya kalmaları şaşılacak bir durum muydu?

Fas son dönemlerde büyük yükselişte. 2026 Afrika Uluslar Kupası'nda final oynadı. Mahkeme kararıyla şampiyon oldu. Son Dünya Kupası'nda yarı final oynadılar. Her sene üstüne koyarak gidiyorlar. Bazı oyuncular yavaş yavaş bırakıyor ama yerine yenileri geliyor. Buna en iyi örnek Saibari. Başarılı teknik direktörleri bıraktıktan sonra da altyapı hocalarını göreve getirerek sisteme devam etmeleri doğru bir tercihti.

39 YAŞINDAKİ MESSİ'Yİ GENÇLER ÖRNEK ALSIN

Brezilya eskiden turnuvaların doğal favorisiydi. Turu zor geçtiler. Ancelotti kupayı alabilecek mi?

Brezilya her zaman güçlü bir ekiptir. Zamana zaman başarısız turnuvalar da geçiriyorlar. Bu şampiyonada Ancelotti'yi takımın başına getirdiler. Ancelotti'nin iki özelliği var. Deneyimli ve taktisyen. Bunun dışında şansı da olan bir teknik adam. Günümüz futboluna baktığımızda çok çabuk oynanan bir oyun var. Brezilya ağır oynuyor. Ama deneyimli futbolcuları var. Vinicius gibi çok önemli bir kanat forveti var. Bakalım neler olacak!



Kupada hâlâ Messi ve Ronaldo konuşuluyor. Ne dersiniz?

İkisini de takdir etmek gerek. Bana Messi mi Ronaldo mu diye sorduklarında benim tercihim 'Messi' oluyor. Ama Ronaldo da tartışmasız çok iyi bir oyuncu. 41 yaşında hâlâ aynı hırsla takımına katkı veriyor. Messi de çok büyük bir yıldız. O da 39 yaşında ciddi katkı yapıyor. 6 golle turnuvanın en çok gol atan iki isimden biri. Avusturya maçında 2 gol attı ve rekor kırdı. Gollerden daha çok 90 dakikada fizik olarak diri kalması önemli. 39-40 yaşındaki bir yıldıza bıktığımızda bu durumu gençlerin örnek alması gerekiyor.

TEPKİLERİ BIRAK EYLÜL AYINA BAK

Milli Takımımız evine döndü. Uluslar Ligi'ne az kaldı. Neler yapmalıyız?

Montella göreve geldikten sonra lider olarak Avrupa Şampiyonası'na katıldık ve çeyrek final oynadık. Uluslar B Ligi'nden A'ya çıktık. Dünya Kupası elemelerinde grupta ikincisi olup play-off sonunda 24 sene sonra Dünya Kupası'na katıldık. Buraya kadar olanlar çok önemli. Çok başarılı bir teknik adam performansı var. Ancak Dünya Kupası'ndaki başarısızlık bilhassa 2 maçtaki yenilgi tepkilere yol açtı. Bu da normal. Federasyon başkanı, doğal olarak teknik direktörünün arkasında duruyor. Bu tepkiler, Eylül'de başlayacak zorlu Uluslar Ligi maçlarında güçlü rakiplere karşısında ne gibi sonuçlar alırız, tepkiler devem eder mi, bunu milli takımın performansı gösterecek. Montella'ya tavsiyem, yanlış ısrarlarından vazgeçmeli. Grup maçlarında hatalarını gördük. Bazı gerçeklerimiz üzerinde tedbirlerimizi artırmalıyız. Nedir? Futbol atletizme döndü. Tempomuz uygun değil. Boy durumuna göre kalemize gelen duran toplarda her takım karşısında tepkiler yaşıyoruz. Ders çıkarmamız gerekiyor.