Yaşa Özay kardeşim.. Çok yaşa e mi?. Nihayet bir gazetede Arda'yı anlayan, anlamaya çalışan satırlara rastladım..

Önce herkesin bayıldığı o harika, o insan canlısı, iyiliksever, etrafına neşe saçan Arda'yı anlatmış Milliyet'te Özay Şendir, örneklerle.. Sonra ondaki dönüşüme geçmiş ve bağlamış..

"Sevmediğimiz Arda değil, onda vücut bulan yaşam biçimi.."

O yaşam biçimi bir ruhsal sapmanın sonucu Özay..

Yani Arda'nın profesyonel yardıma ihtiyacı var. Hepimizin var. Ayıp değil.. Dünyaya bak..

Kaç milyon, haftada bir saat doktorunun divanına uzanır ve anlatır.

Messi'nin, Ronaldo'nun yaşam koçları yok mu sanıyorsun?.

Paris St. Germain, milyonlar saydığı Neymar'ı kendi haline mi bıraktı dersin?. Mutlak takımın ayrı, Neymar'ın ayrı mentörü vardır.

Galatasaray, 2000 Yılı Avrupa Zaferine giderken Prof. Acar Baltaş hocam takımın mentörüydü.

Milli takım 2002'de Dünya Üçüncüsü olurken de Prof. Turgay Biçer Hocam..

"Aleve aydınlığı için teşekkür et.. Ama tükenmeyen bir sabırla gölgede durarak lambayı tutanı da unutma" demiş ya Tagore.. Baltaş ve Biçer Hocamlar, o lambayı tutanlardı işte..

Ama sonra Teknik Direktörler her şeyi bilir, her şeye yeter (!) oldular.. Mentör lafı spor sözlüğümüzden çıktı.

Başakşehir tonla para verdiği Arda'yı sokağa saldı. Sonra da olayı fırsat bilip, verdiğinin 2.5 milyonunu kurtarmaya baktı.

Sana bu ülkeden de, bu kulüpten de hayır yok Arda..

Hıncal Ağbi'ne sorarsan, sporcu ruhunu en iyi bilen iki harika adamın adları yazımda var zaten. Bekleme.. Sen onları ara.. Nasıl bir mucize yaratacaklar göreceksin..

..ve de gene bana sorarsan.. Sırf Galatasaraylı olduğun için senden nefret edenlerin egemen olduğu medya yüzünden bu ülkeden kaç git..

Git, nerde oynarsan oyna.. Ama oyna..

Sen Arda'sın!. Seni Barcelona'ya götüren ve bir kısım milleti kıskançlıktan kahreden yeteneklerin aynen duruyor.. Göster onları yeniden..

Bugün kına yakanları çatlat, Arda!.

Yenilme.. Dik dur!.

Yaparsın Arda..

Hıncal ağbine inan.. Yaparsın.

Yeter ki.

İste!.

Kendin için değilse de, doğacak oğlun için iste..

Küçük Can, babasıyla gurur duymalı Arda!.