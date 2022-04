İngiltere'nin en çok satan gazetesi The Sun, bir ikili mücadelede kendini yere atan ve yerde beş tur dönen Mert Hakan'ı, yürümeyi yeni öğrenen bebek gibi artistlik yapmakla itham etti ve "Bunun gibiler yüzünden insanın futbol izleyesi kalmıyor" diye yazdı.

Dün, derbiyi eleştirmek üzere ayırdığım sayfamın manşetini ve yarısını, 55'inci dakikada cereyan eden bu "rezil" şova ayırmış ve hakemin bu şova nasıl seyirci kaldığını ayrıntıları ile anlatmıştım. Ben bunları yazarken, aslında geç kalmışım. İngiltere'nin en çok satan, yani orta sınıfın ve gençlerin okuduğu Bulvar gazetesi The Sun, internet sayfasında, o dakikanın videosunu da koyarak olayı yayınlamış bile..



"YUVARLANMA OYUNU

'Yavru bebek gibi artistlik' - Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray derbisinde bir ikili mücadele sonunda yerde BEŞ defa yuvarlanmasına bakın.."

Gazete, internet sayfasındaki videonun izlenmesini de istedi.

Bu videonun altında sert yorumlar vardı..

"- Tüm haysiyetimle soruyorum. Yürümesini yeni öğrenen bir bebek gibi artistlik yapan futbolcu kocanızı, ekranda canlı yayında nasıl izlersiniz?."

"- Çok utandırıcı.. Televizyonda futbol maçı izlemememin baş sebebi.."

"- Bu artistik oyunlar, insanı spordan soğutuyor."

"- Daha evvel de söyledim. Ama asla bir futbol maçına gitmeyişimin tam sebebi de bu. Bunu yapmak, seyirciyi hiçe sayan bir küstahlık."

"- Bu bir anaokulu ya da kreşte, bir yavru bebeğin, akranı tarafından dürtülünce, kendini ağlayarak yere atıp bakıcıların ilgi ve sempatisini çekmek için yaptıklarına benziyor."

*



Futbolu icat eden İngilizleri, icat ettiklerine utandıran Mert Hakan Yandaş hakkında, ne maçı yazan pazartesi, ne de sonrasında bu kadar sert bir yorum gördünüz mü?.

Göremezsiniz.. Çünkü Türkiye'de her top kaybettiğinde kendini yere atanlar yüzünden sık sık duran ve soğuyan maçlarda, seyre değer futbolu kurmak için vakit kalmıyor. Bu yüzden ekran başında kimseler kalmıyor.

Millet aboneliklerini iptal ettiriyor.





İngiltere'nin en çok okunan gazetesi The Sun, Mert Hakan olayını bu başlıkla verdi ve "İnternet baskımızda, Mert Hakan'ın utanç verici artistliğinin videosunu da izleyin" dedi. Başlık şöyle.. "YUVARLANMA OYUNU 'Yavru bebek gibi artistlik' - Fenerbahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray derbisinde bir ikili mücadele sonunda yerde BEŞ defa yuvarlanmasına bakın.."





Reytingler sıfıra yaklaşırken, kimse yayın hakkına para vermek istemiyor. Federasyon hâlâ yayın ihalesini yapamadı.

Ama o Federasyon ve onun Merkez Hakem Komitesi, futbolu yok eden, İngiltere'de bile öfke yaratan ve alay konusu olmamıza yol açan bu utanç, bu ayıp ve bu rezaleti önlemek için hiçbir şey yapmadı. Yapmamaya da devam ediyor.

Atilla Karaoğlan, iki hafta üst üste Fener maçına atanır, ilkinde Rize Konya'yı, ikincide Fener Galatasaray'ı yenince, Konyaspor üçüncülüğe düşer, Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ikinci sıraya gelirken tek satırla olsun bu üst üste atamayı eleştirmeyen "tarafsız(!)" Türk medyası, taa Londra'da "skandal" olarak verilen Mert Hakan olayını da görmezden geldi. Hiçbir spor sayfasında ayrıntılı verilmeyen bu 55'inci dakika utancını Türk kamuoyu benim köşemdeki yarım sayfa yazı dolayısı ile öğrendi.

Ama benim de öğrenemediğim bir şey var. Maç pazartesi akşamı oynandı.

Hadi maçın orta ve yan hakemleri rezilliği görmezden geldiler.. Peki ya VAR!. Ordaki Volkan Bayarslan..

Bu maça Federasyon "GÖZLEMCİ", "TEMSİLCİ" atamadı mı?. Onlar da mı gözlerini kör gibi yumdular?. Onlar raporlarına Mert rezilliğini yazmadılar mı?.

İngilizleri, futbolu icat ettiklerine pişman eden Mert Hakan, ibret-i âlem olsun, bir daha kimse bu iğrenç ve hepsi birbirinin karbon kopyası "Çığlık atarak uçma, yerde birkaç tur dönme, sonra ellerinden biriyle yüzünü ya da bileğini tutarak öbür eliyle çimleri dövme" hareketini önlemek için hakemler kart göstermekten bile korkar, hele rapor hiç yazamazken, Federasyon görevlisi temsilci ve gözlemcinin de suspus olması, ligin Fener'i ikinci yapıp Şampiyonlar Ligi'ne göndermek için dizayn edildiği iddiasını güçlendirmiyor mu?.

İlk yarıyı Fener'in 7 puan önünde bitiren Konya, bugün Fener'in bir puan altında. Ve ülkede tık yok!.

Oysa Konya hafta başında müthiş bir açıklama yaptı. Türkiye Süper Ligi'nin, ikinciliği, yani Şampiyonlar Ligi Kapısı'nı Konya'nın elinden alıp Fener'e vermek için dizayn edildiğini iddia etti.

Bizimki başta bir büyük gazetenin spor sayfasında haberini, yorumunu gördünüz mü?.

O zaman, ikinci yazımı okuyacak ve Konya'nın ne dediğini üç gün sonra gene benim sütunda okuyacaksınız..

Okurken de düşünün?.

Durum tersine olsa, Konya 7 puan geriden gelip Şampiyonlar Ligi hakkını ikinci Fener'in elinden alsa, hem de çok kritik son iki Konya maçına ayni hakem verilse, bu defa ayni "Lig dizayn ediliyor" iddiasını Fener yapsa, spor sayfalarını geçin, birinci sayfadan manşet verilmez miydi?.

O zaman söyleyin lig dizayn ediliyorsa, eden hakemler, onları atayan MHK, o MHK'nın arkasında duran Federasyon mu, yoksa her şey meydanda iken "Görmem, duymam, söylemem" diyen "Üç Maymunlar"ı oynayan biz güya (!) spor medyası mıyız?.

Bu medya artistlik istiyorsa, futbol maçına değil, bi zahmet tiyatroya gidelim..

Artistliğin gerçeği orda çünkü..

Mert Hakan'ınki alaylık, trajikomik bir oyunculuk..

Aslında ağlamamız gerekirken, alkışlıyoruz!.

Bu medyanın parçası olmak utandırıyor beni..

Hele Namık Sevik gibi, spor yazarlığını "meslek" haline getiren, gelmiş geçmiş en güzel, en okunan, en onurlu spor sayfalarını yaparak "Efsane" olan Namık Sevik'in özbeöz yeğeni Ercan Güven, hem de Namık Sevik'in gazetesi Milliyet'te "Mert Hakan hiç de haksız değildi hakemin es geçtiği faule tepki göstermekte" diyerek, bir de sahtekârlığa övgü düzerse, bana da, efsane Namık Ağabeyime tercüman olmak düşer..

"Et tu Brute?. Than fall Caesar!.."

Yani..

"Sen de mi Ercan?. Öyleyse düş Namık!.."

***



Medyamızın görmediği, duymadığı, söylemediği ve yazmadığı "korkunç" Konyaspor açıklaması!..

'LİG DİZAYN EDİLİYOR!..'

Pazartesi sabahı Konyaspor, Konya- Rize maçını yöneten Ali Şansalan, VAR Erkan Engin ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında, yenilmez yutulmaz bir açıklama yaptı.. Ama bu açıklama büyük gazetelerin hiçbirinde yer almadı. Çünkü açıklama, "Lig dizayn ediliyor" derken, bu düzenlemenin, Konya aleyhine ve Fener lehine yapıldığını kastediyordu.

Fenerbahçe medyasının, tersi olsa birinci sayfada manşetten gireceği bu haberi vermemesi doğal benim için.. Hele işin içinde Ali Koç ve Koç Holding de olunca..

Konya'nın açıklamasını, halkın anayasal "haber alma hakkı" uyarınca, ben aynen yayınlıyorum. Yoruma gerek yok.

Çünkü yorum içinde ve meydanda..

*

"Spor kamuoyu Çaykur Rizespor ile oynadığımız ve bariz hakem hatalarıyla kaybettiğimiz karşılaşmayı ibretle izlemiştir. 100. yılımızda, marka değerine katkı sağlamaya çalıştığımız ve kıyasıya rekabete girdiğimiz, vefat eden kardeşimizin adının verildiği 'Ahmet Çalık Sezonu'nda maruz kaldığımız bilinçli operasyonu şiddetle kınıyoruz.

Ligimizde yaşanan olumsuzluklar sonrası sorumluların bir şekilde görevlerine devam etmesi kabul edilemez ve dayanılmaz bir hâl almıştır. Herkesin gözü önünde, çağ dışı bir ilkesizlikle, kasıtlı şekilde takımımızın mağlup olmasını sağlayanlar, bir taraftan zirve mücadelemize sekte vurmuş, bir taraftan da ligde kalma mücadelesini dizayn etmeye yeltenmiştir.

Konyaspor olarak; yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ve VAR Erkan Engin'in düdüklerini asmalarını acilen bekliyoruz.

Konyaspor camiası, adalet tecelli edene kadar olayın takipçisi olacak ve asla geri adım atmayacaktır."

***



