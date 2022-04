Aslında ikramiye...

Ümraniye'de çocukların oyun oynadığı sırada elinde pitbull cinsi köpeğiyle basketbol sahasına giren bir kişi, eşek şakası yapmak isterken orada oynayan çocuklara korku, dehşet ve panik dolu dakikalar yaşatmıştı. Dün bu olayı kaleme alırken amacım, sosyal medyadaki sözde hayvan hakları savunucusu, aslında Amerika'da zencileri linç etmek için kurulmuş Ku Klux Klan benzeri bizim yerli "Linççiler"in, "Ya sokak köpeklerinin ve pitbull vahşilerinin parçaladığı çocuklarımız" diyen, ünlü ve ünlü oldukları için sivil toplum lideri olarak, o çocuklara sahip çıkma durumunda olanları linç etmelerini de eleştirmiştim.

Pitbull olayını Akşam gazetesinden korkunç resimlerle nakletmiştim.

Akşamüzeri Ümraniye Kaymakamı'nın açıklaması elime geçti.

Aynen şöyleydi..

"Yazılı ve görsel basında 17 Nisan 2022 tarihinde yer alan 'Pitbull' cinsi köpeğin serbest bırakılması nedeniyle, yakınında bulunan çocukların korku ve paniklemesine dair görüntülerin incelenmesi neticesinde;

Olayın 2021 yılının Mart ayında, İnkılap Mahallemizde bulunan Yamanevler Parkı'nda, (Ş.C.) adlı şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Şüphelinin alınan ifadesinde, köpeğin kendisine ait olmadığı ve daha sonra öldüğü beyan edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'Hayvanları tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma' suçu nedeniyle işlem başlatılmış olup, ayrıca 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/k maddesi uyarınca 14.982 TL para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

Hepsi bu kadar.. Gerçekten hepsi bu kadar..

Hem de tasmasını parçalayıp çocuklara saldıran bir ölümcül köpek pitbull'u "silah" kabul etmeyen savcıyı düşünün.. Bu ülkede hem de ne yorumlarla ne basit şeyler "silah" sayılırken, pitbull'un oyun sahasında çocuklara saldırmasına ceza için, elde "insan hakları" ile ilgili tek madde olmadığından, "Hayvanları Koruma Kanunu"na sığınan ya da sığınma zorunda bırakan bir Ceza Kanunu'muz var..

O kanunda, Ruken'leri, Mahra'ları öldüren sahipsiz sokak köpek sürüleri ve çocuklara saldıran pitbull'lar için tek madde yok..

Ama o çocuklara sahip çıkan Yıldız Tilbe'yi mahkemelerde süründürmek için tonla madde var. Önüne gelen Tilbe için dava açıyor. Çocukları pota direkleri ve oyun sahası duvarlarına tırmandıran pitbull'a eşek şakası yapan Ş.C. için dava açan tek kişi yok.. O çocukların anne ve babaları dahil, çocuklarında kalabilecek ruhsal travmalar için maddi ve manevi tazminat davası açmamışlar.. İstanbul'da yüzlerce hukuk bürosu, binlerce avukat var. Biri çıkıp, o çocukların ailelerini bulmamış ve vekâlet almamış..

Ama Tilbe'yi dava edenler için nerdeyse bütün baro emre amade..

Bu olay mesela Amerika'da olsa, mahkemeye bile gitmeye gerek kalmaz, Ş.C. elinde vekâletle kapısını çalan her avukatla anlaşmak zorunda kalırdı, bir de vekâlet ücreti ödememek için.. Ödeyemezse hapse de girer çünkü..

Bizde.. Bizde yasa yok..

Ama sosyal medyada da sadece Ku Klux Klanlar yok!. "İnsana, hele de çocuklara sahip" "insan"lar da var..

Dün sahipsiz sokak köpekleri ve ölümcül pitbull ve benzeri sahipli köpekler hakkında, tüm uygar dünya devletleri gibi bir yasanın acilen çıkarılması gerektiğini yazdığım, yeni Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ve olayı adeta geçiştiren Ümraniye Kaymakamı da halkın verdiği yanıtları okusun istedim.. Ki onlar aslında benim de cevabım..







AÇIKLAMAYA YORUMLAR!..

Utanmasalar gazoz kapağı cezası kesecekler. Bu adamın cinayete teşebbüsten hapis yatması gerekiyor ama bizim savcılar bırak kamu davası açmayı soruşturma bile açmıyor.

Yahu adam çocukların hayatını tehlikeye atıyor, buna mukabil ceza verilmeyip sadece Hayvan Hakları cezası veriliyor. Peki çocukları pitbull'a parçalatarak öldürme teşebbüsünün cezası nerde?..

Bu kadar kolay olmamalı. O zaman hasmı olan alsın bir pitbull, salsın hasmının üstüne. Pitbull adamı parçalayıp öldürsün, 14 bin lira ceza. Olur mu?

Bizim memlekette bu kanunlar varken olur.

15.000 TL cezayı peşin olarak ödediğinizde yüzde 25 indirim uygulanıyor. Bu da 11.200 TL olur.. "Köpeğim öldü" dediği için, köpeği 10 bin liraya satıp cezayı ödeyecek. Böylelikle hiç canı yanmayacak. Yani yaptığı yanına kâr kalacak.

Bu pitbull'u yasak olmasına rağmen marifet gibi gezdiren magandalara yazıklar olsun. Kardeşim eğer siz adam değilseniz, gezdirdiğiniz o pitbull ile adam olamazsınız. Bir kişinin bile zarar görmesi muhtemel bir şeyi yapıyorsanız yazıklar olsun size. Pitbull'u gezdiren kişiyi ihbar etmek, herkesin görev ve sorumluluğu olmalı. İhbar edelim ki elinden köpeği alınsın. 14.982 TL ceza da psikolojisi bozuk bu insanlara az bile.

Köpek öldü diye yalan söylüyor. Cezayı ödemez. Verilen cezayı denetimli serbestlikle geçirir. O köpeği sonra sırıta sırıta gezdirmeye devam eder.

Maalesef bu yasalarla, bu adalet sistemiyle buraya kadar.

Köpeğin öldüğü yalan. Bir de yalan beyan ve mahkemeyi yanılmaktan katlamalı ceza vereceksin.

Yalan beyandan ceza verilmesi gerekir. Yoksa bu iş aynen böyle devam eder.

Yaralamaya ve/veya öldürmeye teşebbüs de var... Bilinçli, bilinçsiz olması da dahil edilmelidir... Sadece para cezası da yetmez, hapis cezası da verilmelidir...

Köpeği saklıyor ya da sattı. Ölüsü nerde?. Yalan söylüyor bence.

Pitbull silah sayılmalı ve cinayete teşebbüsten yargılanmalı. Zaten o para cezasını da ödemeyecek.

Köpek ölmüş de... 14 bin lira ceza olmuş da... Avrupa'da yap, anasını nasıl ağlatırlar. Bizim cezalardan bi nane olmaz. Onu da erken ve indirimli öder, olur biter.

Bi çocuğu parçalasaydı eyyy Savcı?. O zaman ne olacaktı ya da senin çocuğun olsaydı?

Ceza zenginler için çerez parası. Ya son anda yetişemeseydi? Ya köpek saldırsaydı? İnanın, o köpek ölünceye kadar bırakmaz ısırdığı kişiyi. Nerde pitbull varsa hepsi imha edilmeli.

Köpeğin sahibi değilmiş. Daha sonra köpek ölmüş. PEKİ İNANAN VAR MI BU MASALA? :))

Köpeği vermemek için öldü demiştir. Devlet bu kadar aciz olmamalı. Köpeğe el konulmalı.

Ağızlıksız her köpeğin sahibine para cezası kesilmeli.

Köpeğin cesedi nerede? Olaydan hemen sonra mı öldü?

15 bin lira az. Niye az diye sorarsanız Allah göstermesin o köpek çocuğu ısırsaydı yüzünde ömür boyu iz taşıyacaktı. Herhangi bir organını parçalasaydı ömür boyu engelli olarak yaşayacaktı. Onun için 15 bin değil 50 bin ceza kesilmeli. Üstüne bir ay köpek kulübelerinin pisliğini temizleteceksin. O zaman tam olur.

50 bin dedin ya! Uzuv kaybına paha biçilmez. Engele paha biçilmez. Ne 50 binden bahsediyorsun?

Hapis cezası şart bu mallara..

Bu tür olaylar silahla tehdit kapsamında değerlendirilmeli. O köpek gerçekten çocuğu parçalasa ne olacaktı? Cezayı veren hâkimin çocuğu olsa merak ediyorum ne ceza verirdi?.

Tabii, kaymakam da buna inandı!

***

Sahi inandınız mı Sayın Kaymakam?.

***

TEBESSÜM



Eğer bir şey 1000 lira iken, indirimde 750 lira olmuşsa ve siz almaya karar verdiyseniz, 250 lira kazanmış değil, 750 lira harcamış olursunuz.

***

SEVDİĞİM LAFLAR



Sonunda farkına vardım ki, hayatta ihtiyaç duyduğum insanlar, sadece kendi hayatlarında bana ihtiyaç duyanlardır. Onlara kendimden başka verecek şeyim olmadığı zaman bile.. Kirk Scott (Yaşam Danışmanı)