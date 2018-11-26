Çaylı kek tarifi

3 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı demli çay

3 su bardağı un

2 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 çorba kaşığı kakao

1/2 çorba kaşığı tarçın

pudra şekeri (üzerine serpmek için)

7-8 kişilik

Çaylı kek yapılışı :

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürüne den çırpalım. Sıvı yağı,demli çayı ekleyip yarım dk. daha çırpalım. Elenmiş unu,kabartma tozunu,tarçını,kakaoyu ekleyip mikserin düşük ayarı ile veya çırpma teliyle karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıba boşaltıp 190 derece ısılı fırında keki pişirelim. Keki kalıbı içinde soğutup üzerine pudra şekeri ekleyerek servis yapalım.