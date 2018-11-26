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Portakallı kek tarifi

Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. ? En güzel ve en kolay Portakallı kek tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Portakallı kek tarifi...

Giriş Tarihi: 26.11.2018 17:22 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 10:03
Portakallı kek tarifi
Portakallı kek malzemeler

3 yumurta

7 çorba kaşığı un

7 çorba kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu

1 portakal kabuğu rendesi

1 portakal suyu

Portakal Şerbeti

( 2 portakal suyu , 3 çorba kaşığı şeker , 1 portakal kabuğu rendesi )

6-7 kişilik

Portakallı kek yapılışı :

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürüne kadar çırpalım. 1 portakal suyunu ve portakal kabuğu rendesini ekleyip yarım dk. daha çırpalım.Elenmiş unu, kabartma tozunu ekleyip mikserin düşük ayarı ile veya çırpma teli ile karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıba boşaltıp 190 derece fırında keki pişirelim. Portakal suyunu şekerle karıştırıp kaynatarak kekin üzerine gezdirip üzerine portakal kabuğu rendesini serperek keki kalıbı içinde soğutup servis yapalım.

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Portakallı kek tarifi
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