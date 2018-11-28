Bostane salatası nasıl yapılır? Bostane salatası tarifi...

Bostane salatası nasıl yapılır?
BOSTANE SALATASI İÇİN MALZEMELER:
1 adet salatalık
1 adet domates
1 tutam maydanoz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı sumak
Yarım çay kaşığı pulbiber
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı limontuzu
Yarım çay kaşığı kuru nane
Yarım su bardağı su
BOSTANE SALATASI YAPILIŞI
Öncelikle salatalıkları küçük küp halinde doğrayın. Domatesleri de aynı şekilde küçük küp halinde doğrayın ardından maydanozu da ince ince doğrayın. Daha sonra baharatları nar ekşisi ve zeytin yağını ilave edip iyice karıştırın. En son suyu ilave ederek servis edin.
@RamazanBingol