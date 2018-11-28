Evde taze çökelek nasıl yapılır?

Sağlık beslenmek için kendi besinlerini kendisi üreterek tüketmek isteyen ev hanımları çökelek için bazı araştırmalar yapıyor. Daha önce evde bu deneyime sahip olmayanlar hiç üzülmesin. Haberimiz üzerinden çökelek yapmak için gerekli malzemeleri ve adım adım yapılışını okuyabilirsiniz. 'Çökelek nasıl yapılır' sorusunun yanıtını öğrenmek ve hemen denemek için incelemeye başlayabilirsiniz.

ÇÖKELEK NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 litre pastörize olmayan süt (organik olmasına özen göstermelisiniz)

3-4 yemek kaşığı limon ya da 1 kaşık sirke

Hazırlamış olduğunuz temiz bir tencereye sütünüzü dökerek üzerine 3-4 yemek kaşığı limon ya da sirke ilave ederek karıştırınız.

Tencerede bulunan sütü, kısık ateşte ve sürekli olarak karıştırınız.

Süt yaklaşık olarak 5 dakika kadar kaynadıktan sonra kesilerek topak topak olacaktır.

Bu karışımı bir süzgeç ya da tülbent üzerine alarak suyunun süzülmesini bekleyin.

Peynirin suyu tamamen süzüldükten sonra istediğiniz miktarda tuz ilave ederek tüketebilirsiniz.