Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Evde taze çökelek nasıl yapılır?

Evde taze nasıl yapılır?

Evde taze yapılışı ev hanımları tarafından en sık araştırılan konular arasındadır. Sağlıklı beslenmek için kendi besinlerini organik üretmek isteyenler doğru yerdeler. ‘Evde çökelek nasıl yapılır’ sorusunun yanıtını adım adım sizler için derledik. Çökelek yapmak için gerekli malzemeleri okuduktan sonra hemen işlemimize başlayabiliriz.

Giriş Tarihi: 28.11.2018 15:18
Evde taze çökelek nasıl yapılır?

Sağlık beslenmek için kendi besinlerini kendisi üreterek tüketmek isteyen ev hanımları çökelek için bazı araştırmalar yapıyor. Daha önce evde bu deneyime sahip olmayanlar hiç üzülmesin. Haberimiz üzerinden çökelek yapmak için gerekli malzemeleri ve adım adım yapılışını okuyabilirsiniz. 'Çökelek nasıl yapılır' sorusunun yanıtını öğrenmek ve hemen denemek için incelemeye başlayabilirsiniz.

ÇÖKELEK NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 litre pastörize olmayan süt (organik olmasına özen göstermelisiniz)

3-4 yemek kaşığı limon ya da 1 kaşık sirke

Hazırlamış olduğunuz temiz bir tencereye sütünüzü dökerek üzerine 3-4 yemek kaşığı limon ya da sirke ilave ederek karıştırınız.

Tencerede bulunan sütü, kısık ateşte ve sürekli olarak karıştırınız.

Süt yaklaşık olarak 5 dakika kadar kaynadıktan sonra kesilerek topak topak olacaktır.

Bu karışımı bir süzgeç ya da tülbent üzerine alarak suyunun süzülmesini bekleyin.

Peynirin suyu tamamen süzüldükten sonra istediğiniz miktarda tuz ilave ederek tüketebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde taze çökelek nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN