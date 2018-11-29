Elmalı- Armutlu kek tarifi

Elmalı- Armutlu kek malzeme

2 yumurta

125 gr margarin

3 çorba kaşığı süt

2,5 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1/2 limon suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 orta boy elma

1 orta boy armut

Elmalı- Armutlu kek yapılışı

Yumuşamış margarini, şekeri, yumurtaları, limon suyunu, sütü çırpma teliyle krem haline gelene dek çırpalım. Elenmiş unu, kabartma tozunu, vanilyayı ekleyip mikserin düşük ayarıyla veya çırpma teliyle karıştıralım. Kelepçeli kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıba boşaltıp üzerini spatulayla düzeltelim. Elma ve armutu soyup yarıdan keserek çekirdek yataklarını çıkaralım. Elma ve armut parçalarının sırt kısmına bıçakla enine ve boyuna kesikler yaparak hamurun üzerine tarçın serpelim. 190 derece ısılı fırında keki pişirelim. Keki kalıbı içinde soğutup kalıbından çıkararak servis yapalım.