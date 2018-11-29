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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz.Ispanaklı pasta nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Ispanaklı pasta tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Ispanaklı pasta tarifi...

Giriş Tarihi: 29.11.2018 13:56 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 17:42
Ispanaklı (yeşil) pasta tarifi

Ispanaklı pasta malzemeler

5 yumurta

6 kahve fincanı un

6 kahve fincanı şeker

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

1 çay bardağı ıspanak püresi

antep fıstığı (süslemek için)

Ispanaklı pasta yapılışı

Ispanak yapraklarını yıkayıp robot veya blendır yardımıyla püre haline getirelim. Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Ispanak püresini ekleyip yarım dk daha çırpalım. Elenmiş unu, kabartma tozunu ve vanilyaları ekleyip mikserin düşük ayarı ile veya çırpma teliyle karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıba boşaltıp üzerine kıyılmış antep fıstığı serpelim. 180 derece ısılı fırında pastayı pişirelim. Pastayı kalıbı içinde soğutup ikiye keselim. Bir kaba labne peynirini, şekeri, vanilyayı ve sütü ekleyelim. Mikserle yarım dk çırparak pastanın alt parçasını kesik yüzeyine kremayı sürelim. Üzerine arzuya göre antep fıstığı serpelim. Pastanın üst parçasını oturtalım. Pastayı buzdolabında 4-5 saat beklettikten sonra servis yapalım.

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