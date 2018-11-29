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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. ? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Kuru fasulye pastası tarifi...

Giriş Tarihi: 29.11.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 17:17
Kuru fasulye pastası tarifi

Kuru fasulye pastası malzemeler

4 yumurta

3 çorba kaşığı pirinç unu

2 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

2 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı ceviz (iri dövülmüş)

1/2 paket kakaolu puding

1,5 su bardağı süt (puding için)

Kuru fasulye pastası yapılışı

Akşamdan ıslatılmış fasulyeleri basınçlı bir tencereden fasulyeler yumuşayana dek haşlayarak fasulyeleri süzgece alıp suyunu süzdürelim. Fasulyeleri robot veya blendır yardımıyla püre haline getirelim. Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Fasulye püresini, kabartma tozunu, pirinç ununu, cevizi, vanilyaları ekleyip 1 dk daha çırpalım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Fasulye hamurunu kalıba boşaltıp 190 derece fırında keki pişirelim. Keki kalıbı içinde soğutup servis yapalım.

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Kuru fasulye pastası tarifi
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