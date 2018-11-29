Kuru fasulye pastası tarifi

Kuru fasulye pastası malzemeler

4 yumurta

3 çorba kaşığı pirinç unu

2 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

2 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı ceviz (iri dövülmüş)

1/2 paket kakaolu puding

1,5 su bardağı süt (puding için)

Kuru fasulye pastası yapılışı

Akşamdan ıslatılmış fasulyeleri basınçlı bir tencereden fasulyeler yumuşayana dek haşlayarak fasulyeleri süzgece alıp suyunu süzdürelim. Fasulyeleri robot veya blendır yardımıyla püre haline getirelim. Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Fasulye püresini, kabartma tozunu, pirinç ununu, cevizi, vanilyaları ekleyip 1 dk daha çırpalım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Fasulye hamurunu kalıba boşaltıp 190 derece fırında keki pişirelim. Keki kalıbı içinde soğutup servis yapalım.