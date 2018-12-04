Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Çikolata Soslu Marmelatlı Krep tarifi

tarifi

Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Çikolata Soslu Marmelatlı Krep ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Çikolata Soslu Marmelatlı Krep tarifi...

Giriş Tarihi: 4.12.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 17:04
Çikolata Soslu Marmelatlı Krep tarifi

Çikolata Soslu Marmelatlı Krep malzemeler

3 yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı şeker

2 su bardağı un

Krepin iç malzemesi ;

6-7 çorba kaşığı marmelat

(herhangi bir marmelat)

200 gr. bitter çikolata

1/2 su bardağı süt

Yapılışı

Bir kapta yumurtaları,sütü,unu,şekeri ve sıvı yağı mikserle yarım dk. çırpalım.Teflon tavayı margarinle yağlayıp hamurdan bir kepçe alarak tavaya boşaltalım.Krepleri arkalı önlü pişirelim.Kreplere 1 çorba kaşığı marmelat sürüp rulo yaparak saralım.Tencereye küçük parçalar halinde kırılmış çikolataları ve sütü alalım.Ağır ateşte çikolata eriyene dek karıştırarak pişirelim.Çikolatalı sosu kreplerin üzerine gezdirip servis yapalım.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çikolata Soslu Marmelatlı Krep tarifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN