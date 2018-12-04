Çikolata Soslu Marmelatlı Krep tarifi

Çikolata Soslu Marmelatlı Krep malzemeler

3 yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı şeker

2 su bardağı un

Krepin iç malzemesi ;

6-7 çorba kaşığı marmelat

(herhangi bir marmelat)

200 gr. bitter çikolata

1/2 su bardağı süt

Yapılışı

Bir kapta yumurtaları,sütü,unu,şekeri ve sıvı yağı mikserle yarım dk. çırpalım.Teflon tavayı margarinle yağlayıp hamurdan bir kepçe alarak tavaya boşaltalım.Krepleri arkalı önlü pişirelim.Kreplere 1 çorba kaşığı marmelat sürüp rulo yaparak saralım.Tencereye küçük parçalar halinde kırılmış çikolataları ve sütü alalım.Ağır ateşte çikolata eriyene dek karıştırarak pişirelim.Çikolatalı sosu kreplerin üzerine gezdirip servis yapalım.