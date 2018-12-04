Meyveli Ballı krep tarifi

Meyveli Ballı krep malzemeler
3 yumurta
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
2 su bardağı un
1/2 su bardağı şeker
Krepin iç malzemesi ;
6-7 çorba kaşığı bal
2 kivi
2 muz
15-20 çilek
7-8 kişilik
Yapılışı
Bir kapta yumurtaları,sütü,unu,şekeri ve sıvı yağı mikserle yarım dk. çırpalım. Teflon tavayı margarinle yağlayıp hamurdan bir kepçe alarak tavaya boşaltalım.Krepleri arkalı önlü pişirelim.Kreplerin üzerine 1 çorba kaşığı bal gezdirelim.İçine dilimlenmiş meyveleri serpelim.Krepleri dörde katlayarak servis tabağına alalım.Üzerlerine tekrar bal gezdirip servis yapalım.