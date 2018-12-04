Meyveli Ballı krep tarifi

Meyveli Ballı krep malzemeler

3 yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1/2 su bardağı şeker

Krepin iç malzemesi ;

6-7 çorba kaşığı bal

2 kivi

2 muz

15-20 çilek

7-8 kişilik

Yapılışı

Bir kapta yumurtaları,sütü,unu,şekeri ve sıvı yağı mikserle yarım dk. çırpalım. Teflon tavayı margarinle yağlayıp hamurdan bir kepçe alarak tavaya boşaltalım.Krepleri arkalı önlü pişirelim.Kreplerin üzerine 1 çorba kaşığı bal gezdirelim.İçine dilimlenmiş meyveleri serpelim.Krepleri dörde katlayarak servis tabağına alalım.Üzerlerine tekrar bal gezdirip servis yapalım.