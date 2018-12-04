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krep tarifi

Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. krep nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Meyveli Ballı krep tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Meyveli Ballı krep tarifi...

Giriş Tarihi: 4.12.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 17:04
Meyveli Ballı krep tarifi

Meyveli Ballı krep malzemeler

3 yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1/2 su bardağı şeker

Krepin iç malzemesi ;

6-7 çorba kaşığı bal

2 kivi

2 muz

15-20 çilek

7-8 kişilik

Yapılışı

Bir kapta yumurtaları,sütü,unu,şekeri ve sıvı yağı mikserle yarım dk. çırpalım. Teflon tavayı margarinle yağlayıp hamurdan bir kepçe alarak tavaya boşaltalım.Krepleri arkalı önlü pişirelim.Kreplerin üzerine 1 çorba kaşığı bal gezdirelim.İçine dilimlenmiş meyveleri serpelim.Krepleri dörde katlayarak servis tabağına alalım.Üzerlerine tekrar bal gezdirip servis yapalım.

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Meyveli Ballı krep tarifi
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