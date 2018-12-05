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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz.Meyveli Yoğurtlu Pasta nasıl yapılır? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Meyveli Yoğurtlu Pasta tarifi...

Giriş Tarihi: 5.12.2018 13:58 Güncelleme Tarihi: 5.12.2018 15:13
Meyveli Yoğurtlu Pasta tarifi

Meyveli Yoğurtlu Pasta malzemeler

2 su bardağı süzme yoğurt

1,5 su bardağı sıcak su

1,5 su bardağı soğuk su

1 paket jole (arzu edilen bir jole)

1 adet muz

1 kivi

10-15 çilek

1,5 paket bisküvi

7-8 kişilik

Yapılışı

Jöleyi bir kaba boşaltalım,üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyelim,jöleyi karıştırarak eritelim.Ardından 1,5 su bardağı soğuk suyu ekleyip hızla karıştıralım.Jölenin üçte birinin içine dilimlenmiş muzları,çilekleri ve kivileri ekleyip karıştıralım.Yuvarlak bir kalıba meyveli jöleyi boşaltıp buzlukta donana dek bekletelim.Kalan jölenin yarısını ayırıp içine süzme yoğurdu ekleyip karıştıralım.Buzluktan çıkardığımız meyveli jölenin üzerine yoğurtlu jöleyi yayalım.Kalıbı tekrar buzluğa koyup yoğurtlu jölenin donmasını bekleyelim.Kalan jöleye ise un haline getirdiğimiz bisküvileri ekleyerek karıştıralım.Kalıbı tekrar buzluktan çıkarıp bisküvili jöleyi yoğurtlu jölenin üzerine yayalım.Kalıbı tekrar buzluğa koyalım.Buzlukta birkaç saat jöle donana dek bekleterek buzluktan alalım.Sıcak su dolu bir kaba jöle kabını batırıp 5 dk bekletelim.Jöleli pastayı ters çevirerek kalıbından çıkartalım.Dilimleyerek servis yapalım.

Dilediğiniz meyve çeşidini kullanabilirsiniz.

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Meyveli Yoğurtlu Pasta tarifi
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