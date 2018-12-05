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soslu makarna nasıl yapılır? Pesto soslu makarna tarifi...

Fesleğenin en güzel hali sosunu makarnayla harmanlayıp yemek isteyenler için güzel bir tarif sunuyoruz. Hem pratik hem lezzetli pesto soslu makarna favori yemekleriniz arasına girecek. Peki pesto soslu makarna nasıl yapılır? Pesto soslu makarna yaparken hangi malzemeler kullanılır? İşte pesto soslu makarna tarifi...

Giriş Tarihi: 5.12.2018 12:16
Pesto soslu makarna nasıl yapılır? Pesto soslu makarna tarifi...

PESTO SOSLU MAKARNA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 paket tagliatelle makarna
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Bir buçuk çorba kaşığı pesto sos
1 su bardağı dövülmüş ceviz
2-3 adet acı biber

Arzuya göre:

Parmesan peyniri
Pesto sos
2 demet fesleğen
10-15 dal maydanoz
1 su bardağı zeytinyağı
1 diş sarmısak
1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

PESTO SOSLU MAKARNA YAPILIŞI

Makarnayı üzerindeki tarife göre haşlayın. Suyunu iyice süzün. Pesto sosu, dövülmüş cevizi ve zeytinyağını bir tavaya aktarın. 2-3 dakika kısık ateşte pişirin. Tagliatellenin üzerine ekleyip, harmanlayın. Üzerine küçük kesilmiş acı biberleri serpin. Dilerseniz üzerine çok ince dilimlenmiş parmesan peyniri serperek, servis yapın.

PESTO SOSUN YAPIMI

Yıkanmış fesleğen ve maydanoz yapraklarını ayırıp, blendere alın. İçine zeytinyağı, sarmısak ve dolmalık fıstık ilave edip blenderden geçirin. Pesto sosu ister sıcak ister soğuk olarak kırmız et, balık ve makarna ile servis edebilirsiniz.

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Pesto soslu makarna nasıl yapılır? Pesto soslu makarna tarifi...
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