Kuzu şişli ali nazik kebabı nasıl yapılır? Kuzu şişli ali nazik tarifi...

Kuzu şişli alinazik kebabı nasıl yapılır?
KUZU ŞİŞLİ ALİ NAZİK KEBABI MALZEMELER:
Bir adet patlıcan
180 gr yağlı kuzu kuşbaşı
Üç yemek kaşığı Süzme yoğurt
Bir adet küçük diş sarımsak
yarım çay kaşığı tuz
Bir tatlı kaşı tereyağı
bir çay kaşığı kırmızı toz biber
KUZU ŞİŞLİ ALİ NAZİK KEBABI YAPILIŞI
Patlıcanı 15 dakika közde pişirin, kuzu kuşbaşı eti közde ya da tavada pişirdikten sonra patlıcan sarımsak ve tuzu iyice karıştırın. Daha sonra tabağa serin ve üstüne hafif su ile çırpılmış yoğurdu ekleyin közde ya da tavada pişmiş kuzu etini de üstüne dağıtın. En son tereyağını eritip kırmızı toz biber ve karıştırıp üstüne gezdirin. Kuzu şişli alinazik kebabı servise hazır.
@Ramazanbingol