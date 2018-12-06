Portakallı kurabiye tarifi

Portakallı kurabiye malzemeler

1 orta boy portakal

150 gr margarin veya tereyağı

alabildiğince un

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

pudra şekeri (serpmek için)

Portakallı kurabiye yapılışı

Portakalın kabuğunu rendeleyelim. İç kısmını robot veya blendır yardımıyla püre haline getirelim. Portakal kabuğu rendesini ve portakal püresini hamur yoğuracağımız kaba alalım. Eritip ılıttığımız margarini ve şekeri ekleyip çırpalım. Kabartma tozunu ve azar azar unu ekleyip ele yapışmayan kıvamda ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğuralım. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparıp yuvarlak şekiller verelim. Hamurları,margarinle yağlanmış fırın kabına dizelim. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında kurabiyelerin üzeri açık pembe renk alan dek pişirelim. Kurabiyeleri fırından alıp pudra şekeri içinde yuvarlayalım.