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nasıl yapılır? Sütlaç tarifi...

Evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz enfes yapımını Ramazan Bingöl tarifiyle sizlere anlatıyoruz. Sütlaç yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte leziz sütlaç tarifi...

Giriş Tarihi: 27.12.2018 16:29
Sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç tarifi...

Sütlaç nasıl hazırlanır?

SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg süt
200 gr. toz şeker
50 gr. pirinc haşlanmış
35 gr. nişasta
1 adet vanilya
Yarım yumurta sarısı
1 küçük parça damla sakizi

SÜTLAÇ YAPILIŞI

Süt şekerle birlikte kaynadıktan sonra nişasta vanilya yumurta sarısı olan karışımı kaynamış olan sütün içerisine döküyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz haşlanmış pirinci en son aşama olarak içerisine koyuyoruz ve kaynatıyoruz orantılı bir şekilde kaselere doldurup fırına veriyoruz ve soğuduktan sonra servise hazır.

@RamazanBingöl

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Sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç tarifi...
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