Sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç tarifi...

SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 kg süt
200 gr. toz şeker
50 gr. pirinc haşlanmış
35 gr. nişasta
1 adet vanilya
Yarım yumurta sarısı
1 küçük parça damla sakizi
SÜTLAÇ YAPILIŞI
Süt şekerle birlikte kaynadıktan sonra nişasta vanilya yumurta sarısı olan karışımı kaynamış olan sütün içerisine döküyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz haşlanmış pirinci en son aşama olarak içerisine koyuyoruz ve kaynatıyoruz orantılı bir şekilde kaselere doldurup fırına veriyoruz ve soğuduktan sonra servise hazır.
@RamazanBingöl