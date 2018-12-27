Sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç tarifi...

Sütlaç nasıl hazırlanır?

SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg süt

200 gr. toz şeker

50 gr. pirinc haşlanmış

35 gr. nişasta

1 adet vanilya

Yarım yumurta sarısı

1 küçük parça damla sakizi

SÜTLAÇ YAPILIŞI

Süt şekerle birlikte kaynadıktan sonra nişasta vanilya yumurta sarısı olan karışımı kaynamış olan sütün içerisine döküyoruz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz haşlanmış pirinci en son aşama olarak içerisine koyuyoruz ve kaynatıyoruz orantılı bir şekilde kaselere doldurup fırına veriyoruz ve soğuduktan sonra servise hazır.

@RamazanBingöl