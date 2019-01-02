Belçika usulü waffle nasıl yapılır? Belçika usulü waffle tarifi...

BELÇİKA USULÜ WAFFLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 çorba kaşığı tozşeker

1 adet yumurta

1'er su bardağı un ve süt

3/4 su bardağı sıvıyağ

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

Servis için:

Çikolata ve frambuaz sos

BELÇİKA USULÜ WAFFLE YAPILIŞI

Yumurtayı çırpma teliyle çırpın. Diğer malzemeleri ekleyip mikserle 10 dakika kadar çırpın. 20 dakika ılık bir ortamda dinlendirin. Hazırladığınız karışımdan birer kepçe, waffle makinasında ya da yapışmaz yüzeyli bir tavada her iki yüzü kızaracak şekilde pişirin. Frambuaz ve çikolata sos ile servis yapın.