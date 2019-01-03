Acılı ezme nasıl yapılır? Acılı ezme tarifi...

Acılı ezme nasıl yapılır?

ACILI EZME TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

3 adet orta boy domates

1 adet orta boy soğan

2 adet sivri biber

1 adet kırmızı etli biber

2 diş sarımsak

Yarım demet kadar maydanoz

1 kaşık tatlı biber salçası

1 kaşık domates salçası

Sızma zeytinyağı

İki çay kaşığı Tuz

Bir çay kaşığı Karabiber

İki tatlı kaşığı pul biber

Bir çay kaşığı Sumak

ACILI EZME YAPILIŞI

Önce sebzeleri doğrayıp baharatları da ekleyerek zırh veya rondo yardımıyla çekiyoruz. İnceldiği zaman salça ve zeytinyağı pet çekilmiş sarımsağı ilave edip tekrardan karıştırmaya devam ediyoruz. Son olarak tabağını servis edip üstüne nar ekşisi gezdiriyoruz.

@RamazanBingöl