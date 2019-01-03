Acılı ezme nasıl yapılır? Acılı ezme tarifi...

ACILI EZME TARİFİ İÇİN MALZEMELER:
3 adet orta boy domates
1 adet orta boy soğan
2 adet sivri biber
1 adet kırmızı etli biber
2 diş sarımsak
Yarım demet kadar maydanoz
1 kaşık tatlı biber salçası
1 kaşık domates salçası
Sızma zeytinyağı
İki çay kaşığı Tuz
Bir çay kaşığı Karabiber
İki tatlı kaşığı pul biber
Bir çay kaşığı Sumak
ACILI EZME YAPILIŞI
Önce sebzeleri doğrayıp baharatları da ekleyerek zırh veya rondo yardımıyla çekiyoruz. İnceldiği zaman salça ve zeytinyağı pet çekilmiş sarımsağı ilave edip tekrardan karıştırmaya devam ediyoruz. Son olarak tabağını servis edip üstüne nar ekşisi gezdiriyoruz.
@RamazanBingöl