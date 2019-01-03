Karnabahar kızartması nasıl yapılır? Karnabahar kızartması tarifi...

KARNABAHAR KIZARTMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet küçük karnabahar

1 çorba kaşığı toz kırmızıbiber

2 çay kaşığı rendelenmiş muskat

Yeteri kadar çöp şiş

4-5 çorba kaşığı sıvıyağ

Tuz

Kızartmak için: Sıvıyağ

KARNABAHAR KIZARTMASI YAPILIŞI

KARNABAHARI bütün olarak tuzlu suda haşlayıp süzün. Sıvıyağı geniş bir kaba alıp üzerine toz kırmızıbiber, muskat ve tuz ekleyin. Soğuyan karnabaharı çiçeklerine ayırın. Daha sonra her birinden 3-4 parça olacak şekilde çöp şişlere geçirin ve toz kırmızıbiberli karışıma bulayın. Sıvıyağda kızartıp servis yapın.