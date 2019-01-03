Karnabahar kızartması nasıl yapılır? Karnabahar kızartması tarifi...

KARNABAHAR KIZARTMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 adet küçük karnabahar
1 çorba kaşığı toz kırmızıbiber
2 çay kaşığı rendelenmiş muskat
Yeteri kadar çöp şiş
4-5 çorba kaşığı sıvıyağ
Tuz
Kızartmak için: Sıvıyağ
KARNABAHAR KIZARTMASI YAPILIŞI
KARNABAHARI bütün olarak tuzlu suda haşlayıp süzün. Sıvıyağı geniş bir kaba alıp üzerine toz kırmızıbiber, muskat ve tuz ekleyin. Soğuyan karnabaharı çiçeklerine ayırın. Daha sonra her birinden 3-4 parça olacak şekilde çöp şişlere geçirin ve toz kırmızıbiberli karışıma bulayın. Sıvıyağda kızartıp servis yapın.