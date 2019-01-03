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nasıl yapılır? Karnabahar kızartması tarifi...

Akşam evde ne pişirsem diye düşünüyorsanız size hem sağlıklı hem de leziz bir önerimiz var: ! Karnabaharı sevmeyeni bile bu tarife bayılıyor. Peki karnabahar kızarması nasıl yapılır? Karnabahar kızartması yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte karnabahar kızartması tarifi...

Giriş Tarihi: 3.1.2019 14:38
Karnabahar kızartması nasıl yapılır? Karnabahar kızartması tarifi...

KARNABAHAR KIZARTMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet küçük karnabahar
1 çorba kaşığı toz kırmızıbiber
2 çay kaşığı rendelenmiş muskat
Yeteri kadar çöp şiş
4-5 çorba kaşığı sıvıyağ
Tuz
Kızartmak için: Sıvıyağ

KARNABAHAR KIZARTMASI YAPILIŞI

KARNABAHARI bütün olarak tuzlu suda haşlayıp süzün. Sıvıyağı geniş bir kaba alıp üzerine toz kırmızıbiber, muskat ve tuz ekleyin. Soğuyan karnabaharı çiçeklerine ayırın. Daha sonra her birinden 3-4 parça olacak şekilde çöp şişlere geçirin ve toz kırmızıbiberli karışıma bulayın. Sıvıyağda kızartıp servis yapın.

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Karnabahar kızartması nasıl yapılır? Karnabahar kızartması tarifi...
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