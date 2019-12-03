İmam bayıldı nasıl yapılır? İşte leziz imam bayıldı tarifi...

Sofraların ve davetlerin vazgeçilmez lezzeti olan imam bayıldı patlıcan ve kıymanın bir araya gelmesiyle müthiş bir lezzet oluşturuyor. Patlıcan da bulunan vitamin ve mineraller kıyma ve sebzeyle birleşerek ortaya leziz imam bayıldı tarifini ortaya çıkarıyor. Peki imam bayıldı nasıl yapılır? İmam bayıldı yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte leziz mi leziz sofralarınızın vazgeçilmezi imam bayıldı tarifi...

İMAM BAYILDI TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

-5-6 tane patlıcan

-İçi için 250 gram yağsız kıyma

-1 tane soğan

-3 tane yeşil biber

-2 tane domates

-1 demet maydanoz

-2 diş sarımsak

-Yarım kaşık biber salçası

-Pulbiber

-Karabiber

-Tuz

İMAM BAYILDI NASIL YAPILIR?

Patlıcanları çizgili biçimde soyun, üçe bölün ve tuzlu su içinde bekletin. Patlıcanları gazete ile kurulayın, kızgın yağda önlü arkalı olacak biçimde kızartın. Bir tavada kıymayı kavurun, diğer malzemeleri ve soğanı ince ince doğrayıp kıymaya ekleyip kavurmaya devam edin. Belirli kıvama geldiğinde ocağın altını kapatabilirsiniz. Borcam içine aldığınız patlıcanların orta kısmına hazırladığınız iç harcı kaşık yardımı ile doldurun. MYarım yemek kaşığı salçayı sıcak su ile karıştırın ve patlıcanların üzerinde gezdirin. 180 derecelik fırında patlıcanların üstü kızarana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra patlıcanları sıcak olarak servis edebilirsiniz.