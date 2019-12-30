Çorbadan, tatlıya kadar birçok tarif sofralarınızı süslemek için sizleri bekliyor. Sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel bir yılbaşı akşamında ne yemek yapacağım diye düşünüyorsanız bu pratik tarifler tam size göre! Pratik ve kolayca hazırlayabileceğiniz yılbaşı menüsünde hangi yemekler bulunuyor? Hangi tarifler yılbaşı yemekleri için uygun olur? En pratik yılbaşı menüsü nedir? Yılbaşında yapılacak pratik yemek tarifleri...

KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kg bal kabağı

5 su bardağı et suyu

1 adet kesme şeker

2 çorba kaşığı tereyağı

1 paket krema

Taze reyhan

Tuz

2 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı kavrulmuş badem

YAPILIŞI

Et suyunu tencereye alarak kaynatın. Kesme şeker ve tereyağı ekleyerek bir-iki taşım kaynatın. Balka bağını küçük küçük kesip tencereye ekleyin. Krema, kıyılmış reyhan, tuz, mısır nişastası ve bademi ilave edin. Piştikten sonra blender ile çorbayı püre haline getirin. 1-2 karıştırıp ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.