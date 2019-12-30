Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > En pratik yılbaşı menüsü nedir? Yılbaşında yapılacak pratik yemek tarifleri...

nedir? Yılbaşında yapılacak pratik ...

Yılbaşında birçok kişi sevdiklerini ağırlayarak leziz yemekler sunmak istiyor. Özellikle yeni yılı evde karşılayacak olanlar pratik yemek tariflerini araştırıyor. Hem lezzetli hem de sağlıklı yılbaşı yemekleri yapabilmeniz için sizlere birbirinden lezzetli tarifler sunuyoruz. Yılın son gününü güzelleştirmek için pratik yılbaşı menüsünde neler olmalı? Sebze ve et yemeklerinden nefis tatlılara kadar kendi yılbaşı menünüzü oluşturun. Peki nedir? Yılbaşında yapılacak pratik ...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 16:30 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 16:33
En pratik yılbaşı menüsü nedir? Yılbaşında yapılacak pratik yemek tarifleri...

Çorbadan, tatlıya kadar birçok tarif sofralarınızı süslemek için sizleri bekliyor. Sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel bir yılbaşı akşamında ne yemek yapacağım diye düşünüyorsanız bu tam size göre! Pratik ve kolayca hazırlayabileceğiniz yılbaşı menüsünde hangi yemekler bulunuyor? Hangi tarifler yılbaşı yemekleri için uygun olur? nedir? Yılbaşında yapılacak pratik ...

KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım kg bal kabağı
  • 5 su bardağı et suyu
  • 1 adet kesme şeker
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 paket krema
  • Taze reyhan
  • Tuz
  • 2 çorba kaşığı mısır nişastası
  • 2 çorba kaşığı kavrulmuş badem

YAPILIŞI

Et suyunu tencereye alarak kaynatın. Kesme şeker ve tereyağı ekleyerek bir-iki taşım kaynatın. Balka bağını küçük küçük kesip tencereye ekleyin. Krema, kıyılmış reyhan, tuz, mısır nişastası ve bademi ilave edin. Piştikten sonra blender ile çorbayı püre haline getirin. 1-2 karıştırıp ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.

ARKADAŞINA GÖNDER
En pratik yılbaşı menüsü nedir? Yılbaşında yapılacak pratik yemek tarifleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN