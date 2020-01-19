‘Pırtımpırt yemeği’ nasıl yapılır? İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan pırtımpırt yemeği...

Tadı kadar adıyla da gündeme gelen ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorunun ardından merak konusu olan pırtımpırt yemeği adını 'parçalamak' anlamındaki 'pırtılmak' kelimesinden alır. Pırtımpırt veya kirtimburt, Kayseri'nin Develi ilçesine ait bir ev yemeğidir. Taze asma yapraklarının parçalanıp (pırtılıp) tencerede pişirilmesiyle ortaya çıkan hafif ekşili tat, yemeği diğer yeşil yaprak (ıspanak, pazı) yemeklerinden ayırır. İşte Pırtımpırt yemeğinin hazırlanışı...

PIRTIMPIRT YEMEĞİ TARİFİ...

Bir su bardağı nohut ve bir çay bardağı gendime (iri buğday, yarma) akşamdan ıslatılır. Suları değiştirilip ayrı tencerelerde haşlanır ve süzülür. Yarım kilogram asma yaprağı haşlanır. Kevgirle süzgece alınıp suyu süzülür ve ince ince doğranır. İki soğanın kabukları soyulup küp şeklinde doğranır. İki çorba kaşığı tereyağı tencerede eritilip soğan pembeleşinceye kadar kavrulur. Yarım kilogram kemikli et ilave edilip kavurmaya devam edilir. Bir çorba kaşığı domates salçası, bir kaşık suyla ezilip tencereye eklenir. Asma yaprağı, nohut ve gendime ilave edilip karıştırılır. Üzerine çıkacak kadar su eklenip kapağı kapalı olarak pişirilir. Sıcak olarak servis yapılır.