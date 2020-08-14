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nasıl yapılır?

Keksiz bir tarifi denemeye hazır mısınız? İçerisindeki harika çikolata parçacıkların ağızda bıraktığı tat supanglenin en leziz tarafı.Bu supangleyi denemeyen kalmasın!

Giriş Tarihi: 14.8.2020 07:49 ABONE OL
Supangle nasıl yapılır?

MALZEMELER

  • 1 litre süt
  • 1,5 çay bardağı toz şeker
  • 1 fincan un
  • 1 fincan buğday nişastası
  • 1 fincan mısır nişastası
  • 3 çorba kaşığı kakao
  • 1 adet yumurtanın sarısı
  • 80 gram bitter çikolata
  • 1 paket vanilya

ÜZERİ İÇİN:

  • Hindistan cevizi
  • Fındık veya Antep fıstığı

HAZIRLANIŞI

  1. Yumurtanın sarısını beyazından ayırın.
  2. Sarısını 1 su bardağı süt ile birlikte sos tenceresine alın ve iyice karıştırın.
  3. Üzerine şeker, kakao, mısır ve buğday nişastası, un ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
  4. Kalan sütü de ilave ederek karıştırmayı sürdürün.
  5. Çikolatayı küçük küçük parçalayın ve kaynamaya başlayınca tencereye ekleyin.
  6. Çikolatalar eriyince supangleniz de pişmiş demektir.
  7. Kaselere paylaştırıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ardından 2 saat kadar buzdolabında soğutun.
  8. Servis etmeden önce üzerine tıraşlanmış çikolata, Hindistan cevizi, ince çekilmiş fındık ya da Antep fıstığı serpebilirsiniz.
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Supangle nasıl yapılır?
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