Supangle nasıl yapılır?

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Keksiz bir supangle tarifi denemeye hazır mısınız? İçerisindeki harika çikolata parçacıkların ağızda bıraktığı tat supanglenin en leziz tarafı.Bu supangleyi denemeyen kalmasın!
Giriş Tarihi: 14.8.2020 07:49
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MALZEMELER
- 1 litre süt
- 1,5 çay bardağı toz şeker
- 1 fincan un
- 1 fincan buğday nişastası
- 1 fincan mısır nişastası
- 3 çorba kaşığı kakao
- 1 adet yumurtanın sarısı
- 80 gram bitter çikolata
- 1 paket vanilya
ÜZERİ İÇİN:
- Hindistan cevizi
- Fındık veya Antep fıstığı
HAZIRLANIŞI
- Yumurtanın sarısını beyazından ayırın.
- Sarısını 1 su bardağı süt ile birlikte sos tenceresine alın ve iyice karıştırın.
- Üzerine şeker, kakao, mısır ve buğday nişastası, un ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Kalan sütü de ilave ederek karıştırmayı sürdürün.
- Çikolatayı küçük küçük parçalayın ve kaynamaya başlayınca tencereye ekleyin.
- Çikolatalar eriyince supangleniz de pişmiş demektir.
- Kaselere paylaştırıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ardından 2 saat kadar buzdolabında soğutun.
- Servis etmeden önce üzerine tıraşlanmış çikolata, Hindistan cevizi, ince çekilmiş fındık ya da Antep fıstığı serpebilirsiniz.