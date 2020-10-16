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brokoli tarifi

Brokoli sevmeyenler bu tarife bayılacaklar... Havucun brokoliye ne kadar yakıştığını bu tarifle anlayacaksınız... brokoli nasıl yapılır? Havuçlu brokoli tarifi...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 15:03 ABONE OL
Havuçlu brokoli tarifi

MALZEMELER

  • 500 gram havuç
  • 400 gram brokoli
  • 500 gram karnabahar
  • 250 gram haşlanmış dana eti
  • Yeteri kadar su
  • 2 diş dövülmüş sarmısak
  • 1 su bardağı sebze suyu
  • Tuz, karabiber

Üzeri için:

1 çay bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

YAPILIŞI

Havuçları temizledikten sonra ortadan ikiye kesin ve verev doğrayın. Tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin. 5 dakika pişirip çiçeklerine ayrılmış brokoli ve karnabaharı katın. 5 dakika daha pişirdikten sonra (sebzeler toplam 10 dakika pişecek) tencereyi ocaktan alın. Suyunu süzün ve daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Sebzelerin yarısını hafif yağlanmış fırın kabına yerleştirin ve üzerine dilimlenmiş eti koyun. Kalan sebzelerle üzerini tamamen kapatın. Sebze suyundan 1 su bardağı alın ve içine sarımsak, tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Bu suyu sebzelerin üzerine gezdirin ve rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20- 25 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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Havuçlu brokoli tarifi
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