Havuçlu brokoli tarifi

MALZEMELER

500 gram havuç

400 gram brokoli

500 gram karnabahar

250 gram haşlanmış dana eti

Yeteri kadar su

2 diş dövülmüş sarmısak

1 su bardağı sebze suyu

Tuz, karabiber

Üzeri için:

1 çay bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

YAPILIŞI

Havuçları temizledikten sonra ortadan ikiye kesin ve verev doğrayın. Tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin. 5 dakika pişirip çiçeklerine ayrılmış brokoli ve karnabaharı katın. 5 dakika daha pişirdikten sonra (sebzeler toplam 10 dakika pişecek) tencereyi ocaktan alın. Suyunu süzün ve daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Sebzelerin yarısını hafif yağlanmış fırın kabına yerleştirin ve üzerine dilimlenmiş eti koyun. Kalan sebzelerle üzerini tamamen kapatın. Sebze suyundan 1 su bardağı alın ve içine sarımsak, tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Bu suyu sebzelerin üzerine gezdirin ve rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20- 25 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.