Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yemek Tarifleri Haberleri Ankara tava tarifi

tava tarifi

tavasını daha önce denemediniz mi? O zaman bu tarifi hemen uygulamalısınız! nasıl yapılır? Ankara tavası yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis ankara tavası tarifi...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 12:30 Son Güncelleme: 22.10.2020 12:31 ABONE OL
Ankara tava tarifi

MALZEMELER

  • 2 adet kemikli kuzu incik
  • 1'er adet soğan ve domates
  • 1 çay bardağı sıvıyağ
  • Yeteri kadar sıcak su, tuz, karabiber
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 2 su bardağı arpa şehriye

YAPILIŞI

Kıyılmış soğanı yarım çay bardağı sıvıyağ ile birlikte düdüklü tencerede kavurun. Kuzu incik ilave edin ve rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Küp doğranmış domatesi ekleyin ve üzerini geçecek kadar sıcak su katın. Düdüklü tencerenin kapağını kapatın ve et yumuşayana kadar pişirin. Başka bir tencereye aldığınız tereyağı ve yarım çay bardağı sıvıyağda arpa şehriyeyi rengi dönene kadar kavurun. Suyunu süzdüğünüz kuzu incikleri ve 3 su bardağı sıcak suyu katın. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, tencerenin kapağını kapatın. Önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar (suyu az gelirse biraz daha sıcak su ekleyerek) pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve pilavın üzerine temiz bir bez veya kağıt havlu ile örtüp kapağını kapatın. 15 dakika demlendikten sonra sıcak olarak servis yapın.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara tava tarifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA