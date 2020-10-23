Havuçlu pilav tarifi

MALZEMELER

2 adet havuç

1 su bardağı siyah pirinç

2 çorba kaşığı tereyağı

3-4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan, tuz, karabiber

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

Yeteri kadar sıcak su

YAPILIŞI

Birlikte tencereye aldığınız tereyağı ve zeytinyağını kızdırıp, ince kıyılmış soğanı 1-2 dakika kavurun. Üzerine yıkanıp süzülmüş siyah pirinci ekleyip 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Küp doğranmış havucu katın ve 2 dakika daha kavurduktan sonra tuz ve karabiber ilave edin. Üzerine 3 su bardağı sıcak su ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp önce harlı sonra kısık ateşte siyah pirinç yumuşayana kadar (siyah pirinç beyaz pirince göre daha fazla su çekeceği için suyu azalmışsa sıcak su ekleyerek) pişirin. Haşlanmış yeşil mercimeği katın ve 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Pilavı çatalla karıştırın ve kapağı kapalı olarak 10 dakika demlenmeye bırakın.