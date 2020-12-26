Köri soslu tavuk tarifi

MALZEMELER

300 gram tavuk göğsü

3 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı köri, 1 adet soğan

1'er adet kırmızı ve çarliston biber

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Derin dondurucudan çıkardığınız veya yeni alıp, biraz buzlukta beklettiğiniz tavuk etini ince dilimleyin. Bir kapta 2 tatlı kaşığı zeytinyağı, köri ve tuzu karıştırın. Tavuk dilimlerini bu karışımda yarım saat bekletin. Kalan zeytinyağını yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Üzerine piyazlık doğranmış soğan ve baharatlı tavuk dilimlerini katın. 1-2 dakika çevirdikten sonra jülyen doğranmış biberleri ilave edin ve tüm malzemeyi kısık ateşte 3-4 dakika soteleyin. Sıcak olarak servis yapın.