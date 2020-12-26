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Köri soslu tarifi

Akşama hem lezzetli hem kolay hazırlanan bir yemek istiyorsanız bu tarifi deneyin!İşte tadı damağınızda kalacak köri soslu tarifi...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 18:00 Son Güncelleme: 26.12.2020 18:00 ABONE OL
Köri soslu tavuk tarifi

MALZEMELER

  • 300 gram tavuk göğsü
  • 3 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı köri, 1 adet soğan
  • 1'er adet kırmızı ve çarliston biber
  • Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Derin dondurucudan çıkardığınız veya yeni alıp, biraz buzlukta beklettiğiniz tavuk etini ince dilimleyin. Bir kapta 2 tatlı kaşığı zeytinyağı, köri ve tuzu karıştırın. Tavuk dilimlerini bu karışımda yarım saat bekletin. Kalan zeytinyağını yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Üzerine piyazlık doğranmış soğan ve baharatlı tavuk dilimlerini katın. 1-2 dakika çevirdikten sonra jülyen doğranmış biberleri ilave edin ve tüm malzemeyi kısık ateşte 3-4 dakika soteleyin. Sıcak olarak servis yapın.

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Köri soslu tavuk tarifi
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