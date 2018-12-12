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Bulgurla yapılabilecek nefis bir tarif: hem yapımı kolay hem de leziz tarifi sizlere sunuyoruz. Peki Bulgur aşı çorbası nasıl yapılır? Bulgur aşı çorbası yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte en güzel Bulgur aşı çorbası

Giriş Tarihi: 12.12.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 16:58
Bulgur aşı çorbası tarifi

MALZEMELER

2 adet kuru soğan

250 g kıyma

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 bardak başbaşı bulgur

6 bardak et suyu

1 bardak haşlanmış nohut

1 adet portakal kabuğu rendesi

1/2 bardak portakal suyu

Tuz, karabiber

SERVİSİ İÇİN

5-6 yaprak ince kıyılmış taze nane

HAZIRLANIŞ

Soğanları ince ince kıyıp tereyağında kavurduktan sonra, biber salçası ve kıymayı ekleyin. Nohudu, portakal suyunu, portakal kabuğu rendesini ve bulguru da ekledikten sonra et suyunu ilave ederek kaynamaya bırakın. Kaynayınca tuzunu ve karabiberini ekleyin. Bir taşım daha kaynatın. Üzerini ince kıyılmış naneyle süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.

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Bulgur aşı çorbası tarifi
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