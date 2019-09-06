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: Karalahana çorbası nasıl yapılır?

Karalahana çorbası Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, Karalahana çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 7.9.2019 02:15 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 02:15
Karalahana çorbası tarifi: Karalahana çorbası nasıl yapılır?

Karalahana çorbası Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında karalahana çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, karalahana çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

MALZEMELER

  • 1 demet karalahana
  • 100 gram mısır yarması
  • 1 çay bardağı barbunya
  • 2-3 adet orta boy soğan
  • 50 gram iç yağ
  • 100 gram tereyağı
  • 2 çorba kaşığı sıvı yağ
  • 2 çorba kaşığı biber salçası
  • 1.5 litre su
  • 2 adet kuru kırmızı acı biber
  • 80 gram mısır unu
  • 2-3 çorba kaşığı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Tuz

YAPILIŞI

Mısır yarması ve barbunyayı ayrı kaplarda bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün süzün ve ayrı ayrı haşlayın. Yıkanmış ve süzülmüş karalahanayı ince kıyın. Küp doğranmış soğanı sıvı yağ, iç yağ ve tereyağı ile birlikte kısık ateşte kavurun. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Karalahana, haşlanmış mısır yarması, barbunya ve suyu ekleyin. Iri doğranmış acı biberi katın ve kısık ateşte 30 dakika pişirin. Mısır ununu ılık suda açtıktan sonra yavaşça çorbaya ilave edip, bir taraftan da karıştırın. Toz şeker katıp, kaynayana kadar sürekli karıştırın. Kaynayınca tuzunu atın ve ocağın altını kapatın. Sıcak olarak servis yapın.

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