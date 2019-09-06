Süzme mercimek çorbası tarifi: Süzme mercimek çorbası nasıl yapılır?

Süzme mercimek çorbası Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında süzme mercimek çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, süzme mercimek çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet patates

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tereyağı, tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 tatlı kaşığı zeytinyağ

1/2 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp suyunu süzün ve tencereye alın. Üzerine kabukları temizlenmiş sebzeleri ekleyin. Tuz ilave edip, malzemenin üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyin ve mercimek yumuşayana dek haşlayın. Ocaktan alıp tereyağını katın ve blenderden geçirin. Üzeri için zeytinyağı ve toz kırmızıbiberi tavaya alıp ocağa oturtun ve orta ateşte 2 dakika karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.