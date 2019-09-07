Nohut çorbası Tarifi: Nohut çorbası nasıl yapılır?

Nohut çorbası Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Nohut çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, Nohut çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı nohut

Yeteri kadar su

3 su bardağı tavuk suyu veya et suyu

1 çorba kaşığı susam

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Akşamdan ıslatılmış nohudu tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayana dek haşlayın. Ocaktan alıp, suyu ile birlikte blenderden geçirin. Üzerine sıcak tavuk suyu veya et suyu ilave edip, yeniden ocağa oturtun. Susamı yapışmaz yüzeyli tavada veya küçük bir tencerede kavurun. Salça ekleyip 1 dakika sürekli karıştırın. Çorbadan 1 çorba kaşığı alıp, susamlı karışımın üzerine sürekli karıştırarak ilave edin. Daha sonra bu karışımın tamamını yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Çorba kaynamaya başlayınca ocaktan alın. Kızarmış yufka ileservis yapın.