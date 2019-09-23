Süzme Mercimek çorbası tarifi: Süzme Mercimek çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Süzme Mercimek çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Süzme Mercimek çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Süzme Mercimek çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet patates

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tereyağı, tuz



ÜZERİ İÇİN:

1 tatlı kaşığı zeytinyağ

1/2 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp suyunu süzün ve tencereye alın. Üzerine kabukları temizlenmiş sebzeleri ekleyin. Tuz ilave edip, malzemenin üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyin ve mercimek yumuşayana dek haşlayın. Ocaktan alıp tereyağını katın ve blenderden geçirin. Üzeri için zeytinyağı ve toz kırmızıbiberi tavaya alıp ocağa oturtun ve orta ateşte 2 dakika karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.