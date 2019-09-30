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Tarifi: Zerdeçallı Sebze Çorbası nasıl yapılır?

Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Zerdeçallı Sebze Çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, Zerdeçallı Sebze Çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 1.10.2019 01:55
Zerdeçallı Sebze Çorbası Tarifi: Zerdeçallı Sebze Çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Zerdeçallı Sebze Çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Zerdeçallı Sebze Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Zerdeçallı Sebze Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

1.5 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal
4'er adet bebek kabak ve bebek patlıcan
12-14 adet taze fasulye
1 adet havuç
1'er adet kırmızı ve sarı dolmalık biber
1 adet soğan
3 çorba kaşığı zeytinyağı
6 su bardağı sıcak su
4-5 yaprak pazı
1 kutu(200 ml) krema
tuz

YAPILIŞI

Kabak, patlıcan, havuç, taze fasulye ve dolmalık biberleri temizledikten sonra ince parçalar şeklinde doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp ince kıyılmış soğanı hafifçe kavurun. Doğradığınız sebzeleri ekleyip 1-2 dakika soteleyin. Su ilave edip sebzeler hafifçe yumuşayana kadar pişirin. İnce parçalar şeklinde kestiğiniz pazıyı ilave edip 3-4 dakika daha pişirin. Rendelenmiş taze zerdeçal ve kremayı karıştırın. Çorbanın suyundan birkaç kaşık dolusu karışıma ekleyip ılınmasını sağlayın. Yavaşça ve çorbayı karıştırmaya devam ederek ilave edin. 2 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp servis yapın

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