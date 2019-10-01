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Tarifi: Kuşkonmaz Çorbası nasıl yapılır?

Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Kuşkonmaz Çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, Kuşkonmaz Çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 2.10.2019 02:15 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 02:16
Kuşkonmaz Çorbası Tarifi: Kuşkonmaz Çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Kuşkonmaz Çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Kuşkonmaz Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Kuşkonmaz Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

  • 1 bağ (yaklaşık 400 gr) kuşkonmaz
  • 1 orta boy kuru soğan
  • 1 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı tam buğday unu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4 su bardağı su

YAPILIŞI

Yıkadığınız kuşkonmaz ve soğanı doğrayın, bir tencereye alın ve zeytinyağı ile soteleyin. Hafif soteledikten sonra, tam buğday ununu ekleyerek kısa bir süre karıştırarak kavurun. Sonrasında sıcak su ve sütü ilave edip, kuşkonmazlar iyice yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra blenderize ederek servis edebilirsiniz.

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