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nasıl yapılır? ...

hemen herkesin bildiği ve yenmesi oldukça keyifli yemekler arasındadır. Patlıcan kebabı yapımı ise bir hayli zahmetlidir. Güzel bir yerde güzel bir şekilde yapılan bir patlıcan kebabı, kişinin parmaklarını yemesine neden olabilir. Peki patlıcan kebabı nasıl yapılır? Bu yazımızda size patlıcan kebabı tarifi hazırladık...

Giriş Tarihi: 1.10.2018 15:50
Fırında patlıcan kebabı nasıl yapılır? Fırında patlıcan kebabı tarifi...

Yemek yapmak, resim çizmek gibi bir sanat işidir. İyi yemek yapan bir kişinin elinden yemek yemek dünyanın en güzel hislerinden biridir. Bu yazımızda sizlere patlıcan kebabı yemeği nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını hazırladık. İşte patlıcan kebabı tarifi...

Fırında Patlıcan kebabı nasıl yapılır?

yapımı için önce 5 veya 6 tane patlıcanı alacalı bir şekilde soyuyoruz. Yuvarlak halkalar şeklinde doğrayıp tuzlu suda 10 ila 15 dakika arası bekletiyoruz. Darın bir kabın içine kıymayı ekleyip 600 gram kıyma, bir baş soğan rendeleyip içine 2 diş sarımsak, karabiber, ekmek içi veya galete unu, tuz biraz da kimyon ile birlikte iyicene yoğuruyoruz. Sonra yuvarlak köfte şekillerini vermeye başlıyoruz. Patlıcanları sudan çıkardıktan sonra iyicene sıkarak acı suyunu çıkarıyoruz. Bir tane patlıcan, bir tane köfte şeklinde tepsimize diziyoruz. Yarım yemek kaşığı acı biber salçasıyla yarım yemek kaşığı normal salça ile sulandırıyoruz. Yanına iki diş sarımsak rendeliyoruz. Üç yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek hazırladığımız harcı kebabın üzerinde gezdiriyoruz.

Kebabımızın üzerine domates ve biber koyduktan sonra ağzını alimiyum folyo ile kapatıyoruz. 190 derece ateşte 45 dakika boyunca pişiriyoruz. Daha sonra folyoyu üstünden alıp 10-15 dakika da daha kebapların üstü kızarına kadar bekliyoruz. Kebapların üstü kızardıktan sonra yeme işlemine hazırdır.

Not: Baharatları kullanırken yarım çay kaşığı olmasına dikkat etmeliyiz.

Malzemeler;

  • 1 kilo patlıcan
  • 600 gram kıyma
  • Ekmek içi veya galete unu
  • Bir baş soğan
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 2 diş sarımsak
  • Bir çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • Üç yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için: Yarım yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı acılı biber salçası, 2 diş sarımsak, ile birlikte hazırlıyoruz.

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Fırında patlıcan kebabı nasıl yapılır? Fırında patlıcan kebabı tarifi...
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