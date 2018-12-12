Deniz mahsullü paella tarifi

MALZEMELER :

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 diş ince doğranmış sarımsak

1 yemek kaşığı ince doğranmış kuru soğan 200 g iç bezelye

1 bardak başbaşı bulgur 200 g karides 12 adet midye

1 bardak tavuk suyu Tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI :

Bir tencerede, orta ateşte, soğanı ve sarımsağı hafifçe soteleyin. Daha sonra başbaşı bulguru da ekleyerek soteleme işlemine devam edin. Karides, midye ve bezelyeyi ilave edip 3 dakika daha kavurun. Tavuk suyunu ayrı bir kapta kaynatın. Kaynattığınız tavuk suyunu tencereye ilave edin. Tuz ve karabiberini de ekleyip kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı olarak yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Afiyet olsun.