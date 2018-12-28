Çiğ köfte tarifi - Evde etsiz çiğ köfte tarifi

Malzemeler

Yarım kilo ince bulgur 3 yemek kaşığı sıvı yağ 3 tatlı kaşığı tuz 2 tatlı kaşığı pul biber 2 tatlı kaşığı toz biber 2 adet kuru soğan 3 yemek kaşığı domates salçası 4 yemek kaşığı biber salçası Yarım yemek kaşığı acı isot 2 diş sarımsak 1 Demet Maydanoz

ÇİĞ KÖFTE HAZIRLANIŞI

Öncelikle evinizde bulunuyorsa çiğ köftenizi hijyenik bir şekilde temiz halde hazırlayınız. Tepsinin içerisine bulguru ve salçayı ekleyerek iyice yoğurun. Yumuşak bir kıvama geldiğinde azar azar su ilave ederek yoğurmaya devam edin. Fazla su koymamaya özen gösterin. Aksi takdirde bulgurlar şişerek istediğiniz tadı vermemeye neden olabilir.

Yoğurdunuz bulgurlar salçanın rengine benzedikten sonra içerisine sırasıyla tuz , pul biber, maydanoz, sıvı yağ , isot ve biber salçasını ilave edip yoğurmaya devam edin. Eğer bulgur kurursa az miktarda su ekleyerek yumuşatabilirsiniz. Bu noktada yoğurmakta çok önemlidir. Bu işlem sizi yoracağı için yavaş yavaş yapmanızı tavsiye ederiz.

NOT: Soğanın suyu köfteye çok acı bir tat vererek istediğiniz lezzeti verememenize enden olabilir. Çiğ köfteniz soğanlar gözden kaybolduğunda hazır hale gelecektir.

Çiğ köftelerinize istediğiniz şekilleri verdikten sonra kıvırcık, limon yanında da ayran ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…