Patatesleri tam kıvamında pişirip püre haline getirdikten sonra tereyağı ve krema ilave ederek eşsiz bir lezzet elde edeceğiniz. Karışımı fırına verdikten sonra bir süre pişirip masanızda bir şölen yaratacak tarifi elde edebilirsiniz.

Fırında kaşarlı patates püresi tarifi

Malzemeler:

İki yüz gram rendelenmiş kaşar peyniri

Bir dal taze biberiye

Bir çay kaşığı karabiber

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir çay bardağı ılık süt

Dört yemek kaşığı tereyağı

Altı adet orta boy patates

Hazırlanışı:

Patateslerin kabuklarını soyup eşit parçalara ayırın.

Patatesleri tencerenin içerisine alın. Tencereye birkaç bardak su ve tuz ilave edin.

Patatesleri yumuşayana kadar pişirin.

Fazla suyu süzdürüp bir kaba alın. Tereyağını ekleyip patatesleri bir ezici ile ezin.

Tencerenin içerisine azar azar süt ilave edin. Patatesler pürüzsüz bir kıvam alana kadar patatesleri ezmeye devam edin.

Ardından baharatlar ve tuzu tencerenin içerisine ilave edin.

Borcamın içine patates püresini alın. Üstüne rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

Önceden 180 derecede ısıttığınız fırının içerisine borcamı alın. Pürenin üstü kızarana kadar pişmesine izin verin.

Ardından oda sıcaklığında yenilebilecek sıcaklığa gelene kadar soğutun. Afiyetle tüketebilirsiniz.