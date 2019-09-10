Pizza denilince akla ilk gelen ülke şüphesiz İtalya'dır. Her sokakta pizza'lar ile karşılaşabileceğiniz bu ülkede; pizza şefleri çok genç yaşta fırının başına geçerek en lezzetli pizzaları sevenlerine sunuyor. Ancak İtalyan pizzalarını İtalya'da yemek yerine, evinizde de kolayca yapabilirsiniz! Sizin için 5 popüler İtalyan pizzası tarifi paylaştık.

Margherita pizza

Malzemeler:

Hamuru için:

-1 paket kurumaya

-1 tatlı kaşığı şeker

-1 tatlı kaşığı tuz

-1,5 su bardağı ılık su

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

-4,5 su bardağı un

Pizza sosu için;

-1 adet büyük boy domates

-1 tepeleme yemek kaşığı salça

-1 çay bardağı sıcak su

-3 diş sarımsak

-3 yemek kaşığı zeytin yağı

-1 çay kaşığı kuru fesleğen

-Çay kaşığı ucuyla nane

-1 çay kaşığı şeker

-Tuz

Nasıl yapılır?

-Hamuru güzelce 15-20 dakika boyunca yoğurun. Sakız kıvamında bir hamur elde edin.

-Hamur oluşum sürecinde 3/4 yemek kaşığı zeytinyağı, yoğurma işleminde de 3/4 yemek kaşığı zeytinyağı kullanarak yumuşacık bir hamur el edin ve sıcak bir ortamda iki katına çıkana kadar bekletin.

-Bu ölçülerle 2 adet orta boy pizza elde edebilirsiniz.

-Mayalanan hamurumuzu elimizle güzelce açıp, üzerine tercihinize göre hazırladığımız sosdan sürüyoruz.

-Sırasıyla mozzarella peynir, ince dilimlenmiş çeri domateslerimizi dizip, önceden ısıtılmış 200 derece fırına atıyoruz.

-Kontrollü bir pişirme sürecinin son 2 veya 3. dakikasında pizzamıza şerit doğradığımız fesleğenlerimizi de serpip, süreyi tamamlıyoruz.

-Sıcakken dilimleyip servis yapabilirsiniz.

Marinara pizza

Malzemeler:

-230 gram pizza hamuru

-120 gram domates sosu

-5 gram kuru kekik

-5 gram sarımsak

-15 gram zeytinyağı

Nasıl yapılır?

-Pizza hamurunu elinizle açarak pizza inceliğine getirin. Üzerine domates sos sürün. Kıyılmış sarımsakları ekleyin.

-Kekik serpin ve biraz da zeytinyağı ilave edin. 350 derecelik taş fırında, pizzayı 3-4 dakika pişirip servis edin.

Quattro Stagioni pizza (Dört mevsim pizza)

Malzemeler:

Hamuru için;

-130 gram un

-15-20 gram zeytinyağı

-50 gram su

-1 çay kaşı tuz

Üzeri için;

-100 gram domates,

-180 gram mozzarella,

-100 gram dana jambon,

-20-30 gram ızgara patlıcan,

-7-8 adet siyah zeytin,

-50 gram porçini mantarı,

-Taze fesleğen

-Kekik

Nasıl yapılır?

-Un, su, tuz ve sızma zeytinyağı ile hazırlanan hamuru, 170 gram porsiyonlar halinde 24 saat dinlendirin.

-Elle açtığımız hamurumuza; domates, taze fesleğen ve kekik ile hazırlanan sostan sürün.

-Üzerine mozzarella peyniri, dana jambon, ızgara patlıcan, siyah zeytin ve porçini mantarı ekleyerek 180 derece sıcaklıktaki taş fırında, 3-4 dakikada, normal

ev fırınında ise 35-40 dakika pişirebilirsiniz.

Frutti Di Mare pizza

Malzemeler:

Üzeri için:

-1 kutu domates püresi

-1 top mozarella peyniri

-6 adet mantar

-1 kutu ton balığı (kalamar ya da farklı deniz mahsülleri kullanabilirsiniz)

-Kekik

Hamuru için:

-550 gram Un

-5 gr maya

-1 tatlı kaşığı toz şeker

-1 çorba kaşığı zeytinyağı

-300 ml su

-Tuz

Nasıl yapılır?

-Pizza hamuru için maya, tuz, toz şeker, zeytinyağı ve suyu derin bir kaba alıp mikserin en düşük ayarında çırpın.

-Daha sonra unu ekleyip hamuru yoğurun. Hamuru yuvarlayıp üzerini bir bezle kapatarak 3 saat kadar dinlendirin.

-Dinlenen hamuru üç eşit parçaya bölüp merdane ya da elle döndürerek açın.

-Pizza tabanının üzerine önce domates sos, daha sonra mozarella peynirini yayın.

-Üzerine dilimlenmiş mantar ve ton balığını dizin. Kekik serpip önceden ısıtılmış 250 dereceye ayarlı fırında 5-6 dakika pişirin.

-Dilimleyerek servis yapın.

Napoli pizza

Malzemeler:

-3.5 su bardağı un

-1.5 su bardağı ılık su

-1 yemek kaşığı instant maya

-1 tatlı kaşığı şeker

-5 yemek kaşığı zeytinyağı

-2 top mozzarella

-7-8 çeri domates

-2 yemek kaşığı kapari

-1 orta boy ton balığı

-1 yemek kaşığı domates salçası

-5-6 yaprak taze fesleğen

-2 çay kaşığı kekik

-3 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

-Ilık suyu yoğurma kabına alın. Maya ve şekeri ekleyip 5 dakika bekletin. Tuz ve zeytinyağı ekleyin.

-Unu azar azar ve eleyerek ilave edip 5 dakika yoğurun. Gerekirse un ekleyin. Üzerini örterek mayalanmaya bırakın.

-Mozzarella ve domatesler yuvarlak olacak şekilde kesin. Kaparilerin fazla tuzunu almak için bir süre suda bekletin.

-Pizza sosu için karıştırma kabına salça, yarım çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyerek çırpın.

-Hamuru unlanmış tezgahta elinizle bastırarak yuvarlak ve ince şekilde açın.

-Hazırlanan sosu üzerine gezdirin. Önce yuvarlak mozzarellaları, daha sonra domates ve diğer malzemeleri pizza hamurunun üzerine yayın.

-Hazırladığınız pizzayı, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika kadar pişirin.

-Pizzayı fırından alıp kapari, fesleğen yaprakları, kekik ve zeytinyağıyla süsleyerek servis yapın.

Not: Pizza hamuru yapımında genellikle aynı malzemeler kullanılır. Tercihinize göre ince veya kalın açabilirsiniz.

Afiyet olsun.